Ăn ốc có nên bỏ đuôi?

Nhiều người nói đuôi ốc là phần tạp chất bẩn nhất, không tốt cho tiêu hóa, nên bỏ, có đúng không? (Lan, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Ốc sống trong môi trường bùn sâu thường chứa rất nhiều loại ký sinh trùng có hại cho cơ thể. Mỗi con ốc có thể chứa 3.000-6.000 ký sinh trùng.

Phần đuôi ốc (thường có màu sẫm, mềm và hơi nhớt) là nơi chứa phân và các chất cặn bã của ốc, dễ tích tụ ấu trùng giun sán hoặc các loại vi khuẩn sống trong môi trường nước bẩn nếu ốc không được chế biến kỹ. Nếu ốc sống ở vùng nước ô nhiễm, các kim loại nặng thường lắng đọng nhiều nhất ở phần nội tạng này. Do đó, bạn nên loại bỏ phần đuôi ốc khi ăn, để đảm bảo an toàn, nhất là nhóm người tiêu hóa kém, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ.

Nhiều cửa hàng chỉ luộc ốc sơ qua để thịt ốc dai, bán nhiều hơn. Tuy nhiên, luộc ốc chưa kỹ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, người ăn có thể mắc các bệnh về tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn...

Trước khi ăn, bạn nên ngâm kỹ ốc bằng nước vo gạo, nước muối pha chanh hoặc thả thêm vài lát ớt trong ít nhất 2–3 tiếng để ốc nhả hết bùn đất từ bên trong. Tuyệt đối không ăn ốc tái. Với các loại ốc to (như ốc nhồi, ốc bươu), sau khi luộc sơ, bạn nên khều ra và chỉ lấy phần thịt đầu cứng, bỏ toàn bộ phần ruột mềm phía sau.

Nên ngâm kỹ ốc trước khi luộc, bỏ phần đuôi để tránh nguy cơ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội