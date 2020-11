'An ninh lỏng lẻo khiến ngân hàng dễ dàng bị cướp'

Đến phòng giao dịch của ngân hàng, tôi chỉ thấy một, hai bảo vệ già đứng ngoài cửa, không công cụ phòng vệ, chủ yếu làm nhiệm vụ trông xe.

Vụ việc nam thanh niên cầm lựu đạn đi cướp ở Phòng giao dịch Hóa An thuộc Ngân hàng Agribank (quốc lộ 1K, TP Biên Hòa) một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về hệ thống an ninh của các ngân hàng trong nước. Trong vụ cướp này, thủ phạm dựng xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đen, đeo găng tay và balô tiến vào phòng giao dịch một cách dễ dàng mà không hề vấp phải một chút nghi ngờ nào từ phía đội ngũ nhân viên và an ninh của ngân hàng. Đó chính là lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng.

Hình ảnh ghi lại từ camera, suốt hơn ba phút gây náo loạn trong phòng giao dịch, tên cướp hoàn toàn không vấp phải sự phản kháng nào đến từ phía nhân viên tại đây. Trong khi các giao dịch viên sợ hãi bỏ chạy, lực lượng an ninh mà cụ thể là bảo vệ ngân hàng cũng không hề có mặt để gây áp lực hay có biện pháp phòng vệ nào. Để rồi sau một hồi lâu lục tung phòng giao dịch, tên cướp vẫn thản nhiên ra lấy xe và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cướp ngân hàng ở Đồng Nai Ba phút tên cướp tấn công ngân hàng ở Đồng Nai.

Đây không phải là lần đầu tiên ngan hàng trong nước bị cướp tấn công. Đáng nói, đa phần những vụ cướp đều được thực hiện khá đơn giản, chủ yếu là tự phát, thế nhưng tất cả đều dễ dàng thực hiện hành vi và tẩu thoát. Câu hỏi là tại sao hệ thống ngân hàng vẫn quá dễ bị tổn thương đến vậy? Vai trò và trách nhiệm của lực lượng an ninh, bảo vệ ngân hàng ở đâu?

Thực tế, đa số các phòng giao dịch của các ngân hàng hiện nay đều không có lực lượng an ninh chuyên nghiệp bảo vệ 24/24. Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy một vài bảo vệ được bố trí. Với một hệ thống an ninh như vậy, không khó để một thanh niên bất kỳ nào có cũng có thể tấn công ngân hàng.

Trong khi đó, lẽ ra, ngân hàng phải là nơi được đề cao tính an toàn, hệ thống an ninh tinh nhuệ, sẵn sàng phản ứng nhanh với những vụ tấn công bất ngờ. Đã đến lúc các ngân hàng cần nghiêm túc đánh giá lại hệ thống tự về của mình, đó cũng là cách góp phẩn bảo đảm an ninh trật tự cho xã hội. Nhìn từ các nước trên thế giới, các ngân hàng trong nước có thể nhờ sự hỗ trợ của lực lượng an ninh chuyên nghiệp để có sự phòng bị từ xã, nhanh chóng phát hiện các đối tượng khả nghi và ngăn chặn ngay khi có sự cố.

Bên cạnh yếu tố con người, các phòng giao dịch ngân hàng cũng cần trong bị hệ thống khóa từ xa, chuông báo động và các công cụ thông minh khác đểchống cướp. Có như vậy, chúng ta mới chấm dứt được hình ảnh cướp ngân hàng rồi tẩu thoát dễ dàng như chỗ không người thời gian qua.

Bảo Nam

>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.