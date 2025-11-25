Ăn nhiều thịt đỏ có giúp sung mãn hơn?

Thịt đỏ cung cấp protein, sắt và kẽm - các yếu tố cần cho sinh lý nam giới nhưng ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol, tổn thương mạch máu, giảm testosterone và ảnh hưởng khả năng tình dục.

Trong nhiều bữa tiệc hay bàn nhậu, nhiều người vẫn tin rằng "ăn thịt bò cho khỏe" hay "ăn thịt đỏ giúp sung mãn hơn". Thực tế, mối quan hệ giữa thịt đỏ, hormone nam tính và sức khỏe sinh lý phức tạp hơn nhiều.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết thịt đỏ (bò, lợn, cừu, dê...) giàu protein, sắt, kẽm và vitamin B12, cần thiết cho tạo máu, duy trì cơ bắp và sản xuất testosterone. Kẽm kích thích tế bào Leydig tại tinh hoàn sản xuất testosterone, giúp duy trì ham muốn và khả năng sinh tinh. Do đó, nhiều người cho rằng ăn thịt đỏ "bổ", giúp cơ thể sinh năng lượng cho cơ bắp và sinh lý. Tuy nhiên, "bổ" không có nghĩa là càng nhiều càng tốt.

Thực tế, thịt đỏ chứa chất béo bão hòa và cholesterol, có thể gây xơ vữa động mạch, làm giảm lưu thông máu - yếu tố quan trọng với chức năng cương. Nam giới ăn trên 120 g thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ tim mạch cao hơn 24% và rối loạn cương tăng 1,6 lần so với nhóm ăn dưới 50 g một ngày. Chiên, nướng thịt ở nhiệt độ cao còn tạo ra hợp chất gây viêm mạn tính, ảnh hưởng khả năng sinh dục.

Testosterone ổn định nhờ chế độ ăn đủ protein, nhưng thừa mỡ bão hòa làm giảm enzyme tổng hợp hormone. Chế độ giàu acid béo không bão hòa (dầu cá, dầu ô liu) giúp tăng testosterone và giảm hormone stress. Ăn nhiều thịt đỏ mỗi ngày còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, trong khi ăn thịt nạc vừa phải kết hợp rau xanh và cá béo giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn.

"Thịt đỏ không phải thủ phạm trực tiếp, nhưng ăn quá nhiều, chế biến sai và thiếu rau sẽ dẫn đến mất cân bằng nội tiết, rối loạn mạch máu và giảm chức năng sinh lý", bác sĩ phân tích.

Thịt lợn. Ảnh: Hoàng Giang

Ăn thịt đỏ thường gắn với hình ảnh đàn ông mạnh mẽ, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng 60% nam giới coi ăn thịt là biểu tượng nam tính, trong khi 70% trong số họ có cholesterol cao hoặc tăng huyết áp. Nam tính thật sự nằm ở khả năng kiểm soát bản thân và duy trì sức khỏe bền vững.

Mới đây, bác sĩ Duy tiếp nhận bệnh nhân nam 42 tuổi đến khám vì giảm cương 6 tháng. Anh là huấn luyện viên thể hình, ăn 600-700 g thịt bò mỗi ngày nhưng ít rau và tinh bột. Xét nghiệm cho thấy cholesterol xấu cao, cholesterol tốt thấp và hormone testosterone hơi giảm. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng này là rối loạn cương dương do mạch máu bị tổn thương từ chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa.

Bệnh nhân được điều chỉnh chế độ ăn, giảm thịt đỏ còn 150 g mỗi ngày, bổ sung cá hồi, dầu ô liu và tập cardio 150 phút mỗi tuần. Sau 8 tuần, chức năng cương cải thiện rõ rệt và chỉ số cholesterol trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Duy, thịt đỏ cung cấp protein và kẽm, nhưng nếu lạm dụng, lượng mỡ bão hòa và cholesterol sẽ phá hủy mạch máu dương vật. Ăn ít đi và vận động nhiều hơn là bí quyết duy trì phong độ nam giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo không nên ăn quá 350-500 g thịt đỏ mỗi tuần. Nên ưu tiên thịt nạc, hạn chế chiên, nướng, và kết hợp với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để giảm hấp thu cholesterol.

Cương dương là phản ứng mạch máu - thần kinh - nội tiết. Chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý qua tuần hoàn máu, nội tiết và chuyển hóa. Nghiên cứu cho thấy 31% nam giới béo phì rối loạn cương cải thiện hoàn toàn khi chuyển sang chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải - ít thịt đỏ, nhiều cá, rau và dầu ô liu.

Để "khỏe mà không hại", chọn thịt nạc ít mỡ (thăn, vai, mông), hạn chế chiên hay nướng trực tiếp, kết hợp rau giàu chất chống oxy hóa (bông cải xanh, cà chua, hành tây, tỏi) và bổ sung cá béo giàu omega-3 để tăng lưu thông máu và cải thiện khả năng cương.

Lê Phương