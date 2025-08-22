Ăn nhiều thịt có giúp cao lớn?

Nhiều thông tin cho rằng ăn càng nhiều thịt càng cao lớn, thúc đẩy sự phát triển của não bộ và chiều cao, điều này có đúng và tôi có nên cho con ăn nhiều thịt? (Thủy, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thịt cung cấp protein và các chất dinh dưỡng, nếu bổ sung đầy đủ hàng ngày sẽ rất tốt và cần thiết cho sức khỏe của xương, hỗ trợ phát triển chiều cao cũng như sự phát triển toàn diện cơ thể. Các nguồn protein tốt bao gồm trứng, thịt gia cầm, thịt nạc và sữa. Đậu nành và các loại đậu khác cũng giàu protein.

Tuy nhiên, không phải ăn càng nhiều thịt sẽ giúp tăng chiều cao, ngược lại, ăn quá nhiều quá thể tăng nguy cơ bệnh tật, nhất là thịt đỏ. Về nguyên lý, chiều cao phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm tuổi, giới tính, gene, vận động... Có ba giai đoạn quan trọng phát triển chiều cao, gồm trong thai kỳ, 0-2 tuổi và tiền dậy thì, dậy thì. Trong đó, thời điểm vàng - 1.000 ngày đầu tiên từ khi mang thai đến lúc trẻ tròn 2 tuổi, rất quan trọng. Nếu bỏ lỡ, việc can thiệp sau này trở nên kém hiệu quả.

Tuổi tiền dậy thì là 9-11 đối với nữ và 12-14 tuổi đối với nam; tuổi dậy thì 12-13 đối với nữ và 15-16 đối với nam. Gia đình nên tận dụng tối đa giai đoạn này để có chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp để giúp tăng chiều cao vượt trội.

Ngoài bổ sung thịt, trong dinh dưỡng, cần nạp đủ năng lượng, cân đối các chất, khuyến khích bổ sung đa dạng thực phẩm thuộc 4 nhóm chất: đường bột, béo, đạm, vitamin và khoáng chất. Canxi, phốt pho, magie từ sữa, cá, hải sản, rau xanh cũng rất cần thiết để hỗ trợ xương phát triển. Một cách để chống lại sự thiếu hụt chất dinh dưỡng là tăng cường khẩu phần trái cây và rau quả.

Bên cạnh đó, các môn thể thao như bóng rổ, bơi lội, chạy bộ, nhảy dây là cách hiệu quả để kéo dài cột sống, tăng cường cơ bắp. Khi tập luyện thể thao, tuyến yên cũng được kích thích sản sinh ra nhiều nội tiết tố tăng trưởng hơn so với bình thường, từ đó hệ xương càng phát triển tốt thúc đẩy chiều cao.

Mặt khác, vận động còn hỗ trợ trao đổi chất, cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đào thải các độc tố, các cơ quan phối hợp linh hoạt hơn, cải thiện khả năng phản xạ. Những điều này rất có lợi cho sức khỏe chung cũng như quá trình phát triển tự nhiên của chiều cao.

Thịt cung cấp nhiều dưỡng chất, song cần bổ sung đa dạng thực phẩm. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia