Ăn nhiều protein có gây hại thận?

Dù một hệ thận khỏe mạnh bình thường có thể xử lý lượng protein cao, nhưng đối với người đã có tổn thương thận, việc nạp quá nhiều protein có thể tạo ra gánh nặng quá mức.

Chế độ ăn giàu protein đang trở thành xu hướng để tăng cơ và giảm cân, nhưng tác động thực sự của chúng đối với sức khỏe thận vẫn là dấu hỏi lớn với nhiều người.

Quan niệm cho rằng ăn nhiều đạm luôn gây hại cho thận chỉ đúng một phần: nó chủ yếu gây nguy hiểm nếu thận của bạn vốn đã không khỏe. Khi chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều protein chắc chắn sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Tại sao protein lại tạo áp lực lên thận?

Nhiệm vụ chính của thận là lọc bỏ các chất thải từ quá trình chuyển hóa protein. Lượng protein nạp vào càng lớn, thận càng phải làm việc cường độ cao hơn để đào thải các sản phẩm phụ này.

Tiến sĩ Abhijeet Kumar, Giám đốc chuyên môn khoa Thận và Ghép thận tại Bệnh viện Max Super Speciality (Lucknow), chia sẻ rằng khi bạn ăn protein, chúng được phân tách thành các axit amin và hấp thụ vào máu. Việc lọc các axit amin và chất thải này làm gia tăng khối lượng công việc và áp lực máu bên trong thận. Điều này đặc biệt đáng lo ngại nếu thận đang gặp vấn đề.

Đối với những người đã có tổn thương thận, việc nạp quá nhiều protein có thể tạo ra gánh nặng quá mức. Ảnh: empoweredfit.com

Định lượng protein khuyến nghị cho từng nhóm bệnh nhân

Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, việc giám sát lượng đạm nạp vào là vô cùng quan trọng. Tiến sĩ Kumar đưa ra các thông số tham khảo (có thể thay đổi tùy cơ địa mỗi người) như sau:

Bệnh thận mạn giai đoạn sớm (CKD 1-3): 0,8 - 1 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển (CKD 4-5): 0,6-0,8 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo: 1,2-1,5 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể (để bù đắp lượng protein bị thất thoát trong quá trình lọc máu).

Những rủi ro khi nạp thừa protein

Việc tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là nguồn gốc động vật, có thể gây ra các hệ lụy:

Gánh nặng photpho: Các loại đạm động vật thường chứa hàm lượng phốt pho cao, gây khó khăn cho việc đào thải của bệnh nhân thận.

Dư thừa axit: Chế độ ăn quá nhiều thịt động vật làm tăng sản sinh axit trong cơ thể.

Gây viêm: Một số nguồn protein, điển hình là thịt đỏ, có thể thúc đẩy phản ứng viêm.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo vệ thận

Để giữ cho "bộ lọc" của cơ thể luôn hoạt động tốt, bạn nên lưu ý:

Ưu tiên đạm gầy: Lựa chọn thịt gia cầm bỏ da, cá, hoặc các loại đậu.

Cân bằng đạm động vật và thực vật: Không nên quá phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Tránh xa các loại thịt nguội, xúc xích và protein đã qua tinh chế.

Cung cấp đủ nước: Uống nhiều nước giúp thận lọc thải chất béo và axit amin tốt hơn.

Tham vấn chuyên gia: Nếu không chắc chắn về tình trạng sức khỏe của mình, hãy thực hiện các xét nghiệm chức năng thận và nhận lời khuyên cá nhân hóa từ bác sĩ chuyên khoa thận.

Mỹ Ý (Theo Moneycontrol)