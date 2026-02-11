Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày có giúp giảm cân?

Ăn nhiều bữa nhỏ không tăng trao đổi chất hay hỗ trợ giảm cân, mà có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

Nếu bạn có thói quen chia nhỏ khẩu phần và ăn liên tục trong ngày, hãy tìm hiểu cách phương pháp này tác động đến hormone và sức khỏe tổng thể của bạn.

Trong hành trình giảm cân, kiểm soát khẩu phần (portion control) là yếu tố then chốt để cắt giảm lượng calo nạp vào và hỗ trợ đốt mỡ. Tuy nhiên, việc kiểm soát khẩu phần không chỉ có một con đường duy nhất. Một trong những phương pháp phổ biến là tăng tần suất bữa ăn, tức là ăn các phần nhỏ sau những khoảng thời gian đều đặn thay vì ăn các bữa chính quá nặng bụng.

Dù cách tiếp cận này giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu giảm cân bằng cách hạn chế các bữa ăn lớn, chúng cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt là đối với sức khỏe chuyển hóa. Hãy cùng xem xét kỹ hơn những yếu tố có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Tiến sĩ Manan Vora, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và y học thể thao tại Mumbai (Ấn Độ), người thường xuyên chia sẻ các kiến thức chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh rằng việc quản lý cân nặng dài hạn phụ thuộc nhiều hơn vào dinh dưỡng cân bằng thay vì tuân theo các kế hoạch ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt.

Quá trình trao đổi chất không được kiểm soát bởi việc bạn ăn bao nhiêu bữa trong một ngày. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Ăn sau mỗi 2-3 giờ có thực sự hiệu quả?

Bác sĩ Vora đã làm rõ lời khuyên phổ biến rằng ăn sau mỗi 2-3 giờ được cho là giúp ổn định đường huyết và giữ cho quá trình trao đổi chất luôn hoạt động, từ đó hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, "mẹo trao đổi chất" được lan truyền rộng rãi này lại thiếu bằng chứng khoa học.

Thực tế, quá trình trao đổi chất không được kiểm soát bởi việc bạn ăn bao nhiêu bữa trong một ngày. Thay vào đó, nó chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tổng lượng calo nạp vào, hoạt động thể chất, hormone và khối lượng cơ bắp.

"Kết quả phụ thuộc vào tổng calo, mức độ vận động, hormone và cơ bắp. Nếu tổng lượng calo nạp vào là như nhau, tần suất bạn ăn không tạo ra sự khác biệt lớn đối với việc giảm cân", bác sĩ Manan giải thích. Ông cũng tiết lộ lý do tại sao thói quen này ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn: "Việc ăn liên tục có thể khiến các hormone gây đói luôn trong trạng thái kích hoạt, làm bạn khó có cảm giác thực sự thỏa mãn hay no bụng".

Giải pháp nào tối ưu hơn?

Giữa vô vàn những lời khuyên mâu thuẫn, mọi người rất dễ rơi vào trạng thái bối rối. Tuy nhiên, bác sĩ Manan nhấn mạnh rằng vượt lên trên những xu hướng ăn kiêng nhất thời, việc tập trung vào các bữa ăn cân bằng vẫn là phương pháp đáng tin cậy nhất cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng lâu dài.

Giải thích về lợi ích của chế độ ăn cân bằng, ông mô tả: "Chế độ ăn cân bằng giúp điều chỉnh các hormone gây đói để bạn no lâu hơn. Nhịn ăn gián đoạn không phải là phép màu. Nó có hiệu quả chủ yếu vì giúp một số người ăn ít calo hơn, chứ không phải nhờ vào những hiệu ứng đặc biệt từ thời điểm ăn".

Mặc dù bác sĩ Manan không phản đối các chế độ ăn dựa trên thời gian, ông nhấn mạnh rằng sự kiên trì và nhất quán mới là yếu tố quyết định và là "người chiến thắng thực sự". Một chế độ ăn cân bằng và ổn định sẽ mang tính bền vững hơn rất nhiều trong dài hạn.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)