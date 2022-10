Án kinh tế, tham nhũng tăng hơn 40%

Bộ Công an phát hiện gần 5.200 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, hơn 520 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo về tình tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 do Bộ trưởng Công an Tô Lâm thay mặt Chính phủ ký ngày 11/10 cho thấy, một năm qua (tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022), tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế, buôn lậu diễn ra phức tạp.

Trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, Bộ Công an đã phát hiện sai phạm của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Louis Holdings Nguyễn Thành Nhân; Giám đốc Công ty ASA Nguyễn Văn Nam. Lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp có vụ án liên quan Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng...

Điều tra sai phạm trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit test phục vụ chống dịch Covid-19 đã lộ ra vụ án tại Công ty Việt Á. Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, công an 21 địa phương khởi tố 24 vụ với 63 bị can. Cùng với đó là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.

Theo Bộ Công an, thủ đoạn trong các vụ án này tập trung vào khâu thẩm định giá, thẩm định thầu; thông đồng chia nhỏ dự án, gói thầu để chỉ định thầu; dùng "quân xanh, quân đỏ" để thao túng giá trúng thầu, mua bán "lòng vòng" để nâng giá nhiều lần.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ Công an nhận định tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước nhất là trong hoạt động đầu tư công, cổ phần hóa, y tế, giáo dục, đất đai, tài chính, ngân hàng.

Xác định tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 tiếp tục phức tạp, Bộ Công an cho biết sẽ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là vi phạm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Bộ Công an đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước công dân (sửa đổi)...

Bộ Công an sẽ tăng cường hợp tác quốc tế với nước có chung đường biên giới trong phòng, chống tội phạm; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học, kỹ thuật phục vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật..

Sơn Hà