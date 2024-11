Ân hận vì 'xăm hình cho ngầu' sau khi mất việc

'Xăm mình cho ngầu để xin vào làm bảo vệ, đến khi quán sập, cháu tôi mất việc nhưng chẳng xin vào được chỗ khác vì hình xăm còn đó'.

"Tôi quen những người bạn có sở thích xăm mình. Và tôi thấy một điều rằng ít ai chỉ xăm một hình cho biết rồi thôi. Đa phần có hình xăm thứ nhất rồi sẽ lại nghĩ đến việc xăm tiếp hình thứ hai và nhiều hơn nữa. Xăm mình cũng như một chất gây nghiện vậy.

Thế nên, tôi luôn dặn con gái mình rằng sau này trước khi quyết định có một hình xăm trên người thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đặc biệt là đừng nên xăm tên người yêu. Bởi xăm thì dễ, nhưng xóa xăm mới khó và kiểu gì cũng để lại sẹo. Tôi thì không thích xăm do sợ đau và nghĩ hình xăm cũng chỉ có tính thời điểm. Nay mình thích thì quyết làm cho bằng được nhưng chắc gì mình sẽ mãi thích nó. Tôi tin rằng, chỉ có người xăm mình xong mới thấy ân hận chứ người không xăm chẳng ân hận bao giờ".

Đó là quan điểm của độc giả Let it be xung quanh câu chuyện "Tìm cách xóa hình xăm". Nhiều người thích xăm, vượt qua mọi định kiến để có cho mình được một hình xăm ưng ý. Nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau, họ lại tìm cách xóa xăm cho bằng được. Tuy nhiên, quá trình xóa phức tạp hơn rất nhiều so với xăm hình. Thợ xăm chỉ mất vài chục phút để hoàn thiện một hình xăm nhỏ, mất vài ngày cho hình lớn nhiều màu, nhiều hiệu ứng. Còn muốn xóa nhanh, hiệu quả ngay, chỉ có một phương pháp là phẫu thuật cắt bỏ vùng da này.

Nói về những hệ lụy phía sau một hình xăm, bạn đọc Kobayashi cảnh báo: "Xăm sẽ rất ngầu cho đến khi không tìm được việc, không tự chủ được kinh tế. Tôi có đứa cháu ở quê lên thành phố xin làm bảo vệ được chủ khuyến khích đi xăm mình cho ngầu để dễ 'tác nghiệp'. Cả gia đình khuyên can thế nào cũng không được, cháu vẫn một mực đi xăm. Đến khi quán dẹp tiệm, cháu mất việc, nhưng hình xăm trên da vẫn còn. Giờ cháu muốn xin việc chỗ tốt hơn nhưng cũng không được vì người ta không nhận người có hình xăm. Đúng là có hối cũng đã muộn".

Khuyến cáo mọi người cân nhắc kỹ trước khi xăm hình, độc giả Angoc nhấn mạnh: "Ý thích bất chợt đến khiến nhiều người kéo nhau đi xăm cho bằng được. Nhưng khi năm tháng qua đi, cảm thấy hình xăm cũ đã lỗi thời, chuyện xóa nó đi lại vô cùng khó khăn. Giống như khi ta nóng giận và đập vỡ cái đĩa sứ quý giá vậy. Sau đó, ta thấy tiếc cho cả bộ chén đĩa đang dùng nên lấy keo dán lại. Nhưng thỉnh thoảng xem lại, thấy món đồ có dấu vết nứt vỡ, không còn hoàn hảo nữa, liệu bạn có thấy hài lòng?".

Thành Lê tổng hợp