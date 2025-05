An Giang thu hồi hơn 300 giấy công bố mỹ phẩm

Sở Y tế tỉnh An Giang quyết định thu hồi 314 giấy công bố sản phẩm là mỹ phẩm như kem dưỡng, mặt nạ, kem chống nắng, sữa rửa mặt, do một doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất.

Số sản phẩm trên do Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Winlab Ba Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) sản xuất năm 2021-2024. Sản phẩm được phân phối bởi 16 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành.

Danh mục mỹ phẩm bao gồm loạt nhãn hàng như By. Derma, Iskin, Ilakia, Meliá... Mỗi nhãn hàng có hàng chục sản phẩm dành cho da như mặt nạ, serum, kem dưỡng trắng, chống nắng, thời gian công bố sản phẩm khá gần nhau.

Theo Sở Y tế An Giang, nguyên nhân thu hồi là "doanh nghiệp có văn bản đề nghị thu hồi phiếu công bố sản phẩm".

Công ty Winlab Ba Xuyên đã thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất mỹ phẩm từ ngày 20/4.

Hai tuần qua Bộ Y tế cũng công bố thu hồi nhiều giấy công bố sản phẩm với lý do "doanh nghiệp chủ động đề nghị rút hồ sơ".

Ngày 21/5, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, thông báo hủy hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt (tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) công bố. Danh sách thu hồi gồm Men vi sinh dạng nước Enterbacillus, cốm vi sinh BIOLAC PLUS, MELATONINB6, BIOLAC FORT, NEOTUBE...

Tương tự, hai sản phẩm Sadi Slim Plus của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic (quận Tây Hồ, Hà Nội) và Chocodiet của Công ty TNHH Loewy Brand (trước đây ở quận Gò Vấp, TP HCM, nay đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Staywell) cũng bị thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố.

Tháng 10/2023, Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam cũng gửi công văn xin thu hồi tự nguyện giấy công bố với 18 sản phẩm do "không có kế hoạch sản xuất và kinh doanh", tuy nhiên tuần trước Bô Y tế mới đồng ý.

Theo quy định, để được lưu hành, sản phẩm phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố do Cục An toàn Thực phẩm cấp hoặc doanh nghiệp tự công bố và được giám sát bởi cơ quan chức năng các cấp. Quy định này dẫn đến công tác quản lý lỏng lẻo tạo lỗ hổng cho gian thương lợi dụng kinh doanh hàng giả, kém chất lượng. Thời gian qua cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ sản xuất kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng hay quảng cáo lố.

Bộ Y tế hôm nay lập 15 đoàn kiểm tra tập trung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, thiết bị y tế, hoạt động quảng cáo sản phẩm và sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, người nổi tiếng.

Ngọc Tài