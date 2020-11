An Gia muốn thu 50.000 tỷ đồng trong 5 năm tới

Mô hình góp vốn phát triển dự án được xem là "xương sống" cho kế hoạch tăng trưởng doanh thu bình quân 36% mỗi năm của An Gia.

Chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Trung Tín – Phó chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (AGG) cho biết, dựa vào sức tiêu thụ các dự án đã ra mắt, ước tính doanh thu năm nay đạt 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 410 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm trong 5 năm tới là 36%, theo đó năm 2021 đạt 4.100 tỷ đồng và đến 2025 tăng lên 16.500 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty dự kiến có được trong giai đoạn này trên 50.200 tỷ đồng và lãi khoảng 6.650 tỷ đồng. Các chỉ tiêu được đề ra theo kế hoạch tung ra thị trường 27.600 sản phẩm mới từ các quỹ đất hiện hữu hơn 33 hecta tại TP HCM, Đông Bình Dương, Long An.

An Gia cũng dự định dành khoảng 5.000 tỷ đồng để phát triển quỹ đất sạch. Theo ông Tín, đây là thời điểm vàng để làm việc này vì quá trình đàm phán giá sau dịch bệnh suôn sẻ hơn. Tiêu chí công ty săn quỹ đất là chấp nhận giá cao để đổi lại pháp lý tương đối hoàn chỉnh, có thể triển khai nhanh trong 6-9 tháng bán hàng nhằm hạn chế rủi ro.

"Vay vốn để phát triển quỹ đất sạch phục vụ kế hoạch 5 năm có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu có cơ hội đủ hấp dẫn để An Gia thành doanh nghiệp tỷ đô thì chúng tôi sẽ không bỏ qua", ông Tín nói, đồng thời mong nhà đầu tư thông cảm cho việc giá cổ phiếu chưa bứt phá mạnh sau gần một năm niêm yết.

Ông Nguyễn Trung Tín trả lời câu hỏi của nhà đầu tư tại TP HCM. Ảnh: Đỗ Hà.

Trả lời lo ngại của các công ty chứng khoán về việc cổ đông chiến lược Creed Investments VN-1 Ltd thoái vốn từ 12,11% xuống 5,5% chỉ trong ba tháng, ban lãnh đạo An Gia khẳng định điều này hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn. Việc giảm tỷ lệ sở hữu được thông báo từ khi hai bên ký thoả thuận hợp tác năm 2015, chứ không phải bộc phát do bất ổn hoặc mâu thuẫn.

"Creed nói rất rõ từ ban đầu họ là nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, không phải nhà đầu tư tài chính. Thoả thuận có đề cập việc An Gia phải lên sàn sau một thời gian hợp tác để họ thoái bớt vốn, còn cam kết đồng hành không có gì thay đổi", ông Tín nói.

Sắp tới, công ty và Creed cũng như một số đối tác khác như Ricons, Actis... sẽ hợp tác theo mô hình góp vốn đầu tư. Hai bên thành lập một công ty "holdings company", trong đó An Gia góp 20% và đối tác góp 80% nhu cầu vốn của dự án. Vốn góp được chia thành hai loại gồm cổ phần phổ thông (để phân chia lợi nhuận, có quyền biểu quyết) và cổ phần ưu đại hoàn lại. Công ty này tiếp tục lập một công ty để phát triển và sở hữu trực tiếp dự án. Sau khi hoàn trả cổ phần ưu đãi cho các bên, An Gia thu về khoảng 50% lợi nhuận sau thuế của dự án cộng thêm 2-3% tổng doanh thu.

Phương Đông