An Gia lãi đột biến

Không phát sinh doanh thu bán căn hộ nhưng An Gia lãi gần 190 tỷ đồng trong quý II, tăng 134% so với cùng kỳ 2019, nhờ hoạt động tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG) ghi nhận doanh thu thuần 17 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty không phát sinh doanh thu bán căn hộ nên nguồn thu chính trong giai đoạn này đến từ dịch vụ môi giới và tiếp thị.

Khoản mục biến động nhiều nhất là doanh thu hoạt động tài chính, gấp hơn 8 lần cùng kỳ và đạt trên 200 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty lý giải, khoản tiền này do ghi nhận việc mua lại nhóm Công ty Hoàng Ân - chủ sở hữu dự án The Sóng (Vũng Tàu). Thương vụ này hoàn tất ngày 26/6, sau khi công ty mua thêm 5% cổ phần để nắm quyền kiểm soát.

Tổng tài sản sau khi hợp nhất nhảy vọt lên 8.110 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị tài sản từ nhóm công ty mới hơn 2.500 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, An Gia thu hơn 60 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phối cảnh dự án mà An Gia vừa nắm quyền kiểm soát đơn vị sở hữu. Ảnh: AGG.

Tại phiên họp thường niên, ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, mục tiêu năm nay tiêu thụ 1.500 sản phẩm, có doanh số bán hàng 3.000 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu thuần 2.400 tỷ đồng.

"Ban đầu chúng tôi tính bán hết dự án Westgate (huyện Bình Chánh) và 400 căn ở Bình Dương, thu 8.000-9.000 tỷ đồng, nhưng thực tế đã giảm khoảng phân nửa", ông Sáng nói và khẳng định việc thanh khoản chậm không dẫn đến thua lỗ.

Ngoài 33 ha quỹ đất tại TP HCM, Bình Dương và Long An, công ty đang phát triển thêm 46 ha tại các tỉnh lân cận. Công ty dự kiến năm nay chi khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng để mua quỹ đất và triển khai các dự án. Tiêu chí công ty săn quỹ đất là chấp nhận giá cao để đổi lại pháp lý tương đối hoàn chỉnh, có thể triển khai nhanh trong 6-9 tháng bán hàng nhằm hạn chế rủi ro.

Ông Sáng nhận định, sau dịch bệnh là thời điểm vàng để mở rộng quỹ đất vì quá trình đàm phán giá suôn sẻ hơn. Quỹ đất mới giúp công ty phát triển các khu phức hợp biệt lập, hướng tới trở thành đơn vị phát triển đô thị hoàn chỉnh theo chiến lược đi từ thấp lên cao bằng thương hiệu The Standard.

"Chúng tôi theo đuổi chiến lược này vì các khu biệt lập là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại những địa phương công ty hướng đến, trong khi nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao và tìm kiếm không gian chất lượng ngày càng tăng", người đứng đầu An Gia nói.

