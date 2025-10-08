Ăn gì giúp ngừa ung thư dạ dày?

Rau củ, trái cây, tỏi, hành tây, trà xanh, hạt, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng đề kháng, hạn chế nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày hình thành khi các tế bào ung thư phát triển trong lớp niêm mạc dạ dày. Bên cạnh yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng hàng ngày giữ vai trò then chốt trong việc phòng ngừa bệnh.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm nên được bổ sung vào thực đơn để vừa giảm thiểu nguy cơ, vừa nâng cao sức khỏe toàn diện.

Rau củ và trái cây nhiều màu sắc

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, mỗi bữa ăn nên đa dạng màu sắc, giống như một "dải cầu vồng".

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, các loại rau củ và trái cây như cà rốt, cà chua, rau lá xanh, quả mọng... chứa lượng lớn chất chống oxy hóa. Những hoạt chất này có khả năng loại bỏ gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào và tăng nguy cơ ung thư.

Chế độ ăn nhiều thực vật với màu sắc phong phú không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm mà còn đóng vai trò như "lá chắn" bảo vệ cơ thể.

Tỏi và hành tây

Ngoài vai trò là gia vị quen thuộc trong các món ăn, tỏi và hành tây còn chứa hợp chất lưu huỳnh có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Các chất này giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Một số nghiên cứu đã chứng minh, việc thường xuyên ăn tỏi, hành tây có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, chúng còn giúp món ăn thêm đậm đà, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước những vi khuẩn và tình trạng viêm nhiễm.

Trong trường hợp bạn không thích mùi vị đặc trưng của tỏi hay hành tây, hãy thử nướng chín trước khi kết hợp cùng các loại rau củ.

Trà xanh

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trà xanh ngày càng được ưa chuộng. Không chỉ vì hỗ trợ giảm cân hay hay tạo cảm giác "nhẹ bụng", mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Nhờ chất Polyphenol và catechin, trà xanh có khả năng bảo vệ tế bào dạ dày, từ đó giúp phòng ngừa ung thư. Các hoạt chất kể trên giúp chống viêm, ngăn khối u lan rộng bằng cách tác động đến quá trình lên nhân và tồn tại của tế bào ung thư.

Uống 2-3 ly trà xanh mỗi ngày sẽ bổ sung các chất có lợi cho cơ thể, nhưng nên tránh thêm đường hoặc sữa.

Theo nghiên cứu của đại học Harvard, trà xanh có thể tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa của não bộ.

Các loại hạt và chất béo lành mạnh

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn khởi đầu ngày mới bằng một ít trái cây sấy. Chất béo từ hạt, dầu ô liu, quả bơ vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa giảm viêm. Ngoài ra, vitamin E và chất chống oxy hóa trong nhóm thực phẩm này còn bảo vệ tế bào khỏi tình trạng stress oxy hóa.

Nghiên cứu cho thấy, khi chế độ ăn chứa chất béo không bão hòa đơn và đa - thường được gọi là "chất béo tốt" - có thể giảm rủi ro ung thư dạ dày. Không chỉ vậy, chúng còn cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự phát triển của khối u.

Ngũ cốc nguyên hạt

Thay ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, diêm mạch, bánh mì nguyên cám hay yến mạch mang lại nhiều lợi ích cho dạ dày. Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp tiêu hóa tốt hơn và loại bỏ độc tố gây ung thư.

Nghiên cứu khẳng định rằng, chỉ cần bổ sung thêm 10g chất xơ mỗi ngày có thể giảm tới 44% nguy cơ ung thư. Chúng cũng góp phần kiểm soát cân nặng, cung cấp dưỡng chất thiết yếu để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Dù vậy, đừng quên ăn với lượng hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hương Giang (Theo Times of India)