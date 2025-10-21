Ăn gì giảm acid uric tự nhiên?

Nồng độ acid uric cao có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như bệnh gout, sỏi thận. Bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể đào thải axit uric tự nhiên.
Chuối có tính kiềm, giàu pectin, nhiều kali, giúp cơ thể đào thải natri và giảm nồng độ acid uric. Chuối cũng chứa ít purin, hợp chất dẫn đến tích tụ acid uric, do đó đây là lựa chọn trái cây an toàn cho người bệnh gout. Ăn chuối mỗi ngày có thể hỗ trợ chức năng thận đồng thời giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng.
Táo chứa acid malic, có tác dụng trung hòa acid uric trong máu. Táo cũng giàu chất xơ cùng chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể đồng thời ngăn ngừa viêm. Thêm táo vào món salad, nước ép hàng ngày để ngăn tình trạng acid uric cao.
Ăn trái bơ có thể giảm tình trạng acid uric cao vì chúng ít purin và giàu các chất dinh dưỡng chống viêm như chất chống oxy hóa, vitamin E, đẩy lùi tình trạng viêm và kiểm soát các triệu chứng bệnh gout. Loại trái cây này cũng chứa chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cùng với kali cải thiện chức năng thận.
Trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi là những loại trái cây tốt cho người acid uric cao. Những loại trái cây này rất giàu vitamin C, hỗ trợ chức năng thận và thúc đẩy bài tiết acid uric. Uống một ly nước chanh mỗi ngày là cách đơn giản để hỗ trợ kiểm soát nồng độ chất thải này.
Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều là những món ăn nhẹ lành mạnh, cung cấp protein cùng chất béo tốt mà không làm tăng nồng độ acid uric. Chúng cũng giàu chất xơ cùng chất chống oxy hóa, đẩy lùi chứng viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của khớp. Nên ăn các loại hạt ở mức độ vừa phải (một nắm mỗi ngày) vì chúng chứa nhiều calo, có thể gây tăng cân.
Bảo Bảo (Theo Healthshots, Healthline)
Ảnh: Bảo Bảo, AI