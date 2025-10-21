Ăn gì giảm acid uric tự nhiên?

Nồng độ acid uric cao có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như bệnh gout, sỏi thận. Bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể đào thải axit uric tự nhiên.

Chuối có tính kiềm, giàu pectin, nhiều kali, giúp cơ thể đào thải natri và giảm nồng độ acid uric. Chuối cũng chứa ít purin, hợp chất dẫn đến tích tụ acid uric, do đó đây là lựa chọn trái cây an toàn cho người bệnh gout. Ăn chuối mỗi ngày có thể hỗ trợ chức năng thận đồng thời giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng.