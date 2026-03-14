Ăn gan lợn mỗi ngày để tăng cường sinh lý?

Chồng tôi rất thích ăn gan lợn, vì nhiều kẽm, vitamin, ăn béo bùi, tăng cường sinh lý, điều này có đúng không?(Hiền, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Gan lợn là món ăn phổ biến, giàu sắt, kẽm, vitamin, protein. Nhiều người cho rằng gan chứa độc tố, song đây là cơ quan chuyển hóa và đào thải độc tố, không phải nơi tích trữ. Chỉ khi con lợn bị bệnh, chăn nuôi không an toàn, gan có thể tồn dư dư lượng kháng sinh hoặc kim loại nặng.

Gan chứa hàm lượng cholesterol khá cao, không nên ăn mỗi ngày. Một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn gan từ 1-2 lần mỗi tuần. Gan chỉ là món ăn mang tính hỗ trợ cơ thể chứ không phải để điều trị hay thần dược. Người bị xuất tinh sớm hay rối loạn cương không thể chỉ ăn gan mà khỏi bệnh hoặc tăng cường sinh lý nhanh chóng.

Với những người đã có dấu hiệu yếu sinh lý do bệnh chuyển hóa (mỡ máu, tiểu đường), gan lợn không phải là lựa chọn ưu tiên. Để cơ thể khỏe hơn, bạn nên ưu tiên các loại hải sản vỏ cứng (hàu, tôm) hoặc các loại hạt sẽ an toàn hơn.

Nên mua gan sạch, không có mùi hôi lạ. Khi ấn vào, gan phải có độ đàn hồi tốt. Ngâm gan trong sữa tươi không đường khoảng 20 phút để khử mùi. Tuyệt đối không ăn gan tái.

Để tăng cường sức khỏe, nam giới nên tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, ăn uống và sinh hoạt khoa học giúp tăng hormone testosterone, cải thiện phong độ. Trường hợp rối loạn cương hay xuất tinh sớm nên đi khám để được điều trị.

Gan lợn tốt cho sức khỏe nhưng nên chế biến sạch, không nên ăn mỗi ngày. Ảnh: Bùi Thủy

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E