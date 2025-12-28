Ăn đu đủ xanh, dứa khi đói dễ gây bào mòn dạ dày

Trung QuốcChuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đu đủ xanh, kiwi và dứa chứa nhiều enzym phân giải protein, có thể gây kích ứng nghiêm trọng niêm mạc dạ dày nếu tiêu thụ lúc bụng rỗng.

Trong một bài đăng trên trang "Thế giới dinh dưỡng của bác sĩ Ngô Ánh Dung" hôm 22/12, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Đài Loan này chia sẻ sự cố cá nhân trong bữa tiệc cùng bạn bè. Sau khi ăn vài miếng nộm đu đủ khai vị, cô bắt đầu cảm thấy bụng cồn cào, nóng rát dữ dội, kèm tình trạng vã mồ hôi lạnh.

"Thủ phạm chính là những sợi đu đủ xanh giòn nhưng chứa đầy 'vũ khí' lợi hại đối với dạ dày rỗng", giảng viên thỉnh giảng, khoa Dinh dưỡng và Bảo vệ Sức khỏe, Đại học Y khoa Đài Bắc, nói.

Nữ chuyên gia nhận định đu đủ xanh, kiwi và dứa là ba loại quả đại kỵ với người đang đói. Nguyên nhân nằm ở hàm lượng lớn enzym phân giải protein có trong chúng. Trong ẩm thực, đầu bếp thường tận dụng loại men này để làm mềm thịt nhờ khả năng bẻ gãy các liên kết protein bền vững. Tuy nhiên, đặc tính này lại trở thành "dao hai lưỡi" với hệ tiêu hóa.

Khi dạ dày trống rỗng, lượng enzym này không có thực phẩm để chuyển hóa nên sẽ tác động trực tiếp lên lớp mucoprotein (protein nhầy) bảo vệ thành dạ dày. Quá trình này gây ra cảm giác đau thắt, nóng rát vùng thượng vị, tương tự tình trạng dạ dày đang bị bào mòn. Những người có niêm mạc mỏng hoặc chức năng tiêu hóa kém sẽ cảm nhận cơn đau rõ rệt nhất.

Để hấp thụ dưỡng chất an toàn, tiến sĩ Dung khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn ba loại quả này sau bữa chính. Lúc này, lượng enzym sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể phân giải protein từ thịt cá nhanh chóng thay vì tấn công niêm mạc dạ dày.

Người tiêu dùng cũng nên ưu tiên chọn quả chín cây thay vì quả xanh. Ví dụ, đu đủ xanh có tính kích ứng mạnh nhất do lượng nhựa và enzym cao, trong khi đu đủ chín vàng lại chứa nhiều axit hữu cơ dịu nhẹ và an toàn hơn.

Một giải pháp khác cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm là nấu chín thực phẩm. Do enzym phân giải protein mất hoạt tính ở nhiệt độ cao, các món như canh sườn hầm đu đủ hay canh gà nấu dứa sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ kích ứng mà vẫn giữ được nguồn chất xơ cần thiết.

Bà Dung nhấn mạnh không có thực phẩm tốt hay xấu tuyệt đối, quan trọng là sự phù hợp với thể trạng. Những bệnh nhân đang trong giai đoạn viêm loét dạ dày tiến triển cần tạm loại bỏ nhóm trái cây này khỏi thực đơn để tránh làm tổn thương thêm trầm trọng.

Bình Minh (Theo China Times)