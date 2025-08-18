Quan chức Nhà Trắng nói việc Ấn Độ mua dầu Nga 'mang tính cơ hội'

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nhận xét hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ là "cơ hội", kéo tụt nỗ lực cô lập Nga của toàn cầu.

Trong bài bình luận trên Financial Times ngày 17/8, ông Navarro cho rằng hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ cần phải chấm dứt. "Nếu Ấn Độ muốn được đối xử như một đối tác chiến lược của Mỹ, họ cần hành động như vậy trước đã", ông viết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ phàn nàn quốc gia này đang bị đối xử không công bằng vì mua dầu Nga, trong khi cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng vẫn mua hàng từ Moskva. Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng lý do này để áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng thuế nhập khẩu mà nước này phải chịu khi bán sang Mỹ lên 50%.

"Việc Ấn Độ phụ thuộc vào dầu thô Nga mang tính cơ hội, gây tổn hại sâu sắc đến nỗ lực của thế giới nhằm cô lập kinh tế Nga", Navarro viết. Ông cho rằng Ấn Độ đang đóng vai trò là trung tâm thanh toán cho dầu Nga, biến mặt hàng bị cấm vận thành hàng xuất khẩu giá trị cao, cung cấp nguồn đôla Mỹ cần thiết cho Moskva.

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP

Trước đây, Ấn Độ không mua nhiều dầu Nga, mà phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều này thay đổi từ năm 2022, sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Việc phương Tây cấm nhập khẩu và áp trần giá xuất khẩu với dầu Nga khiến dòng chảy đổi hướng sang châu Á. Ấn Độ và Trung Quốc hiện là khách mua lớn nhất của sản phẩm này. Hãng dữ liệu Kpler cho biết dầu Nga hiện chiếm 37% tổng nhập khẩu dầu của Ấn Độ.

"Người tiêu dùng Mỹ mua hàng hóa từ Ấn Độ. Ấn Độ lại dùng số đôla đó để mua dầu thô Nga giá rẻ", Navarro phàn nàn. Ông từ lâu nổi tiếng với quan điểm cứng rắn và là nhân vật chủ chốt đằng sau chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump.

Navarro cũng cảnh báo việc chuyển giao năng lực quân sự tiên tiến của Mỹ cho Ấn Độ là rủi ro, khi New Delhi "đang xích lại gần cả Nga và Trung Quốc". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tháng này. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 18/8 để thảo luận về tranh chấp biên giới giữa hai nước.

Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết chuyến đi của các nhà đàm phán thương mại Mỹ đến New Delhi dự kiến vào ngày 25-29/8 đã bị hủy bỏ. Việc này khiến triển vọng đạt thỏa thuận thương mại càng xa vời. Kỳ vọng Ấn Độ được giảm thuế bổ sung trước hạn chót 27/8 cũng càng mờ mịt.

Hà Thu (theo Reuters, FT)