Ấn Độ tuyên bố S-400 đã hạ loạt máy bay Pakistan trong xung đột 4 ngày

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói rằng nước này bắn rơi 6 máy bay các loại của Pakistan trong xung đột tháng 5, phần lớn nhờ hệ thống S-400.

"Dữ liệu trinh sát đường không xác nhận ít nhất 5 tiêm kích cùng một máy bay cỡ lớn của Pakistan đã bị bắn rơi", Tư lệnh Không quân Ấn Độ A. P. Singh phát biểu tại sự kiện ở thành phố Bengaluru hôm nay. Đây là phát biểu đầu tiên của quan chức Ấn Độ về kết quả chiến đấu của không quân trong xung đột 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5.

Ông Singh cho biết phần lớn máy bay quân sự Pakistan đều bị hạ bởi tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất.

"Máy bay cỡ lớn nhiều khả năng là trinh sát cơ, bị trúng tên lửa ở khoảng cách 300 km. Đây thực sự là phát bắn trúng mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không trong lịch sử thế giới", ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông gồm nhiều sĩ quan và quan chức chính phủ.

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hôm 13/5. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Tư lệnh không quân Ấn Độ thêm rằng các cuộc tập kích hồi tháng 5 cũng đánh trúng "một trinh sát cơ và vài tiêm kích F-16" đậu trong kho ở hai sân bay tại đông nam Pakistan.

Pakistan chưa bình luận về tuyên bố của tướng Singh. Islamabad từng phủ nhận thông tin không quân nước này hứng chịu thiệt hại trong xung đột ngày 7-10/5.

Chuyên trang quốc phòng Ấn Độ Eurasian Times cuối tháng 5 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết hệ thống S-400 đã "lập kỷ lục thế giới" khi bắn rơi máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye của Pakistan ở cách trận địa 314 km. Nguồn tin lưu ý đây Pakistan có thể đã mất hai chiếc Erieye, gồm máy bay bị bắn rơi và một phi cơ trúng tên lửa khi nằm tại căn cứ.

Hindustan Times, một trong những tờ báo lớn nhất Ấn Độ, sau đó thêm rằng tổ hợp S-400 ở căn cứ Adampur tại bang Punjab đã tham chiến 11 lần trong 4 ngày xung đột, đạt thành tích bắn hạ thành công trinh sát cơ Erieye từ khoảng cách 315 km.

Thượng tướng về hưu Masood Akhtar, cựu lãnh đạo cấp cao của không quân Pakistan, khi đó tiết lộ trên truyền hình rằng Islamabad đã mất một máy bay cảnh báo sớm trong đợt tấn công bằng tên lửa BrahMos của New Delhi đêm 9/5.

"Ấn Độ phóng liên tiếp 4 tên lửa siêu thanh BrahMos. Các phi công Pakistan cố gắng sơ tán phi cơ đến nơi an toàn, nhưng quả đạn thứ tư đã đánh trúng nhà chứa máy bay tại căn cứ Bholari, nơi có một máy bay cảnh báo sớm đang đậu", ông cho biết.

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN

Ấn Độ hồi năm 2018 ký thỏa thuận trị giá hơn 5,4 tỷ USD để mua 5 tổ hợp S-400 từ Nga, hệ thống đầu tiên được triển khai ở bang Punjab sau đó ba năm nhằm ứng phó mối đe dọa từ các nước láng giềng. Truyền thông Ấn Độ nhận định tên lửa S-400 giúp nâng cao đáng kể năng lực của lưới phòng không đa tầng, qua đó bảo vệ tốt hơn các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng.

Quân đội Pakistan ngày 10/5 thông báo đã triển khai tiêm kích JF-17 khai hỏa loạt tên lửa siêu thanh nhằm vào căn cứ Adampur, tuyên bố phá hủy hệ thống S-400 triển khai tại đây nhưng không đưa ra bằng chứng.

Giới chức Ấn Độ bác bỏ và khẳng định đây là "tin giả". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/5 thăm căn cứ Adampur, ca ngợi vai trò của hệ thống phòng không tầm xa S-400. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh của hệ thống này tại Ấn Độ.

Thùy Lâm (Theo Reuters, NDTV)