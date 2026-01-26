Nhiều sân bay châu Á siết kiểm dịch do virus Nipah

Các sân bay châu Á siết chặt công tác giám sát y tế và sàng lọc hành khách như thời Covid-19 sau khi bùng phát dịch virus Nipah tại một bang của Ấn Độ.

Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) nằm trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ tăng cường các biện pháp phòng ngừa sau khi 5 ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 25/1.

Khoảng 100 người đang được cách ly sau khi virus được phát hiện trong một bệnh viện tại Tây Bengal. Một bác sĩ, một y tá và một nhân viên khác đã cho kết quả dương tính, sau hai ca nhiễm ban đầu là các đồng nghiệp trong bệnh viện.

Nipah là một loại virus RNA thuộc họ Paramyxoviridae, gây bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, chủ yếu lây từ lợn và dơi bị nhiễm bệnh, có thể lây qua tiếp xúc gần giữa người với người. Đợt dịch đầu tiên trong cộng đồng được phát hiện ở Malaysia năm 1999, khiến 265 người mắc bệnh và 105 trường hợp tử vong. Kể từ đó, mỗi năm có một hoặc hai đợt bùng phát. Hơn một nửa số người nhiễm bệnh chết .

Du khách đến Thái Lan có triệu chứng sốt cao hoặc các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly. Ảnh: Thailand Goverment

Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng đã tăng cường sàng lọc sức khỏe tại các sân bay lớn đối với hành khách đến từ Tây Bengal, áp dụng những biện pháp từng được triển khai thời Covid-19. Hành khách tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket được theo dõi thân nhiệt và các triệu chứng liên quan đến virus, đồng thời được phát thẻ cảnh báo y tế nhằm hướng dẫn cách xử lý nếu phát bệnh.

Giới chức cũng đẩy mạnh công tác vệ sinh và chuẩn bị kiểm soát dịch bệnh tại Sân bay quốc tế Phuket như một phần trong các biện pháp phòng ngừa. Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo hiện khai thác chuyến bay thẳng hằng ngày giữa sân bay quốc tế Kolkata (Tây Bengal) và Phuket.

Trước những lo ngại, ngày 26/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này chưa ghi nhận ca nhiễm Nipah nào, song mức độ giám sát vẫn sẽ được duy trì ở mức cao.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã tiến hành sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal tại các sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang từ ngày 25/1, trong bối cảnh bùng phát virus Nipah. Các biện pháp nghiêm ngặt đang được triển khai và hành khách "hợp tác rất tốt" tại các điểm kiểm tra, Chính phủ Thái Lan thông tin.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang xử lý chất thải nguy hại từ trung tâm cách ly virus Nipah tại một bệnh viện công ở Kozhikode, bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, những hành khách nhập cảnh sốt cao hoặc triệu chứng nghi ngờ nhiễm Nipah sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly để theo dõi.

Chính phủ Thái Lan cũng đã ra lệnh siết chặt việc sàng lọc tại các khu, điểm du lịch thiên nhiên trên cả nước, trong bối cảnh lo ngại về đợt bùng phát virus Nipah tại Ấn Độ cũng như kêu gọi du khách tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "không săn bắt, hái lượm, ăn uống" trong khu vực tự nhiên.

Tại Nepal, chính phủ đã nâng mức cảnh báo và tăng cường kiểm tra y tế tại Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, cũng như tại các cửa khẩu đường bộ trọng yếu giáp Ấn Độ, nhằm ngăn chặn virus xâm nhập vào nước này.

Các bàn kiểm soát y tế đã được thiết lập để sàng lọc hành khách có triệu chứng, đồng thời các bệnh viện và điểm kiểm dịch biên giới được yêu cầu báo cáo, xử lý các ca nghi nhiễm. Giới chức nhấn mạnh thách thức lớn đến từ biên giới mở và lưu lượng người qua lại hằng ngày từ bang Tây Bengal.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal, bác sĩ Prakash Budhathoki, cho biết các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus đã được triển khai đầy đủ. Chính phủ bắt đầu sàng lọc cá nhân đối với hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) cũng như các cửa khẩu giáp Ấn Độ.



"Chúng tôi đặc biệt tăng cường giám sát tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Koshi. Kiểm tra y tế cũng đã được yêu cầu áp dụng đối với những người nhập cảnh qua các cửa khẩu khác", ông nói.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang lên kế hoạch xếp căn bệnh nhiễm virus Nipah vào Nhóm 5 - nhóm bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo cao nhất theo luật hiện hành, dành cho các bệnh mới nổi nguy hiểm.

Chính sách này dự kiến trải qua giai đoạn lấy ý kiến người dân 60 ngày trước khi có hiệu lực. Nếu được thông qua, quy định mới buộc khách phải báo cáo ngay lập tức và áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt nếu xuất hiện ca bệnh. Động thái này phản ánh mối lo ngại về tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ bùng phát dịch của virus Nipah.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết điểm đến hiện vẫn duy trì cảnh báo du lịch Cấp độ 2 (màu vàng) đối với bang Kerala ở tây nam Ấn Độ, khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác. Lin Ming-cheng, đại diện CDC Đài Loan cho biết các khuyến cáo du lịch sẽ được cập nhật theo diễn biến của dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên, do khả năng cao có thể gây ra một đợt dịch quy mô lớn.

Anh Minh (Theo Independent, Bangkok Post, Thaitimes)