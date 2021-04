Ấn Độ trút giận Twitter giữa thảm kịch Covid-19

Ấn Độ yêu cầu Twitter gỡ bỏ hàng chục tweet chỉ trích chính phủ nước này ứng phó kém trước đại dịch Covid-19, khiến hơn 190.000 chết.

Twitter hôm 23/4 tiết lộ trên cơ sở dữ liệu Lumen, một dự án của Đại học Harvard, rằng chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu họ gỡ 21 dòng tweet chỉ trích nước này ứng phó kém với đại dịch Covid-19, dẫn tới tình trạng "vỡ trận".

Các dòng tweet bị chính phủ Ấn Độ yêu cầu gỡ đến từ tài khoản của chính trị gia đối lập Revnath Reddy, một quan chức cấp cao ở bang Tây Bengal tên Moloy Ghatak và một nhà làm phim tên Avinash Das.

Một phát ngôn viên của Twitter sau đó xác nhận đã phải thu hồi một số tweet theo yêu cầu pháp lý từ chính phủ Ấn Độ. Gã khổng lồ mạng xã hội cho biết thêm giới chức Ấn Độ đã thực hiện một lệnh khẩn cấp để kiểm duyệt các dòng tweet chỉ trích. Sắc lệnh này được viện dẫn từ Đạo luật Công nghệ Thông tin Ấn Độ năm 2000.

Thân nhân mặc đồ bảo hộ cá nhân đứng bên giàn hỏa táng của một người đàn ông tử vong do Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 21/4. Ảnh: Reuters.

"Khi chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý hợp lệ, chúng tôi sẽ xem xét nó dựa trên điều khoản của Twitter và cả luật địa phương. Nếu nội dung đó vi phạm điều khoản của Twitter, nó sẽ bị xóa khỏi nền tảng. Nếu nội dung không vi phạm điều khoản Twitter, nhưng được cho là bất hợp pháp trong một khu vực, cụ thể là Ấn Độ, chúng tôi sẽ ngăn người dùng Ấn Độ tiếp cận nội dung", phát ngôn viên Twitter cho biết.

Trước sóng Covid-19 nghiêm trọng, Ấn Độ đang rơi vào thảm cảnh chưa từng có vì thiếu oxy, vaccine cùng thuốc men, trong khi các lò hỏa táng liên tục đỏ lửa vì số người chết do nCoV quá cao. Loạt bệnh viện ở New Delhi đã phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân do quá tải, khi trung bình cứ chưa đầy 4 phút lại có một người chết vì Covid-19 tại thủ đô.

Các chuyên gia y tế nhận định Ấn Độ đã mất cảnh giác vào mùa đông vừa qua, khi số ca nhiễm nCoV hàng ngày chỉ ở mức khoảng 10.000 người. Giới chức Ấn Độ sau đó nhanh chóng dỡ các hạn chế, cho phép người dân tụ tập, bao gồm cả các lễ hội quy mô lớn và các cuộc mít tinh vận động bầu cử.

Theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, Ấn Độ hiện ghi nhận gần 17 triệu ca nhiễm và hơn 192.000 ca tử vong do nCoV, là vùng dịch lớn thứ hai thế giới.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)