Ấn Độ tính siết chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình về 4,38 lít trên 100 km

Hãng xe có trọng lượng bán ra trung bình 1.500 kg phải đạt chuẩn tiêu thụ 4,38 lít trên 100 km, siết hơn mức 4,78 lít trước đây, theo đề xuất của Cục Hiệu quả Năng lượng Ấn Độ.

Cục Hiệu quả Năng lượng Ấn Độ (BEE) lấy ý kiến dự thảo chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình hãng xe (CAFE) giai đoạn 3, nhằm điều chỉnh mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon của các dòng ôtô từ tháng 4/2027 đến 3/2032.

Theo đó, cơ quan chức năng muốn siết chặt hơn mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu cho toàn lượng xe. Thay vì một chuẩn cố định, Cục đề xuất công thức mục tiêu nhiên liệu CAFE dựa theo trọng lượng xe, với mức hằng số cơ sở thắt chặt trong từng năm tiếp theo.

Công thức được đưa ra là: CAFE = 0,002 x (trọng lượng trung bình đội xe - 1.170) + c. Trong đó, c là hằng số cơ sở giảm dần từng năm, với 3,726 vào năm 2027 và giảm dần còn 3,01 vào năm 2032.

Các dòng ôtô chở khách ở Ấn Độ có trọng lượng từ 900- 2.000 kg, loại cỡ nhỏ chiếm tỷ trọng lớn. Với công thức trên, một hãng xe có trọng lượng đội xe trung bình 1.500 kg sẽ có mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu ở mức 4,38 lít trên 100 km vào năm 2027, và giảm dần còn 3,67 lít sau đó 5 năm.

Những chiếc xe Maruti Suzuki Celerio tại nhà máy Maruti Suzuki ở Manesar, Haryana, Ấn Độ, ngày 17/6. Ảnh: Reuters

Nhằm tạo thuận lợi để các hãng xe tuân thủ, cơ quan chức năng đưa ra giải pháp cộng gộp đội xe các hãng, tương tự nước châu Âu. Tức là các hãng xe vượt ngưỡng có thể mua tín chỉ carbon từ doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu hơn trong nhóm cộng gộp.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Dự thảo đồng thời thúc đẩy việc sản xuất xe điện và hybrid, với việc cho phép các loại xe trên cung cấp "siêu tín chỉ" với hệ số nhân từ 1,5-3 lần. Ví dụ, mỗi xe điện bán ra sẽ được tính là 3 xe, hybrid tính là 2, còn dòng nhiên liệu linh hoạt tính hệ số 1,5.

Ngoài ra, chính sách mới cũng nới chuẩn cho dòng xe nhỏ, trong bối cảnh doanh số giảm 71% sau 6 năm. Các dòng xe dài dưới 4 m, nặng dưới 909 kg, với động cơ dưới 1.200 cc, được phép tính giảm thêm 3 gram trên mỗi km CO2 trong kết quả phát thải thực tế. Tuy nhiên, mức giảm này được giới hạn ở mức 9 gram một km cho mỗi nhà sản xuất trong năm.

Sau khi dự thảo được lấy ý kiến, cổ phiếu của Maruti Suzuki - hãng đứng đầu phân khúc xe nhỏ trên thị trường - tăng kỷ lục lên mức 16.435 rupee (khoảng 18 USD) vào phiên giao dịch ngày 26/9.

Ấn Độ áp dụng chuẩn tiết kiệm nhiên liệu (CAFE) từ năm 2017 với các xe dưới 3.500 kg chạy bằng xăng, diesel, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên nén (CNG), hybrid và điện, với mức chuẩn 5,49 lít một 100 km. Năm 2022, Cục Hiệu quả Năng lượng ban hành CAFE giai đoạn 2, với mức tiêu thụ nhiên liệu 4,78 lít một 100 km, mức thải CO2 không quá 113 gram mỗi km.

Bảo Bảo (theo India Express, Reuters, BEE)