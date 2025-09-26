Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa

Ấn Độ phóng thử tên lửa Agni-Prime từ bệ đặt trên toa tàu hỏa, phương án có thể bổ sung năng lực đáng kể cho lực lượng hạt nhân.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hôm nay thông báo cuộc thử nghiệm khai hỏa tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-Prime từ bệ phóng đặt trên toa tàu hỏa ngày 24/9 đã diễn ra thành công.

Video được công bố cho thấy bệ phóng nằm trong toa tàu được chỉnh sửa với phần nóc dạng vỏ sò, mở sang hai bên. Toa xe dường như được trang bị cần gạt dây điện, do phần lớn mạng lưới đường sắt khổ rộng Ấn Độ đã điện khí hóa và các sợi dây điện có thể cản trở quá trình phóng đạn.

Ấn Độ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung từ tàu hỏa Tên lửa đạn đạo Agni-Prime rời bệ phóng trên toa tàu hỏa ngày 24/9. Video: DRDO

"Cuộc thử nghiệm thành công đã đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia có thể phát triển bệ phóng tên lửa chạy trên đường sắt", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-Prime, còn gọi là Agni-P, có tầm bắn 2000 km, phiên bản bệ phóng trên đường bộ đã được đưa vào biên chế quân đội Ấn Độ. Agni-P dự kiến bổ sung hoặc thay thế cho các hệ thống Agni-I và Agni-II có tầm bắn lần lượt là 700 và 2.000 km.

Bệ phóng tên lửa đặt trên tàu hỏa được đánh giá là một trong những thành phần quan trọng nhất với lực lượng hạt nhân Ấn Độ. Đây là phương thức tương đối rẻ tiền để triển khai thêm tên lửa đạn đạo, giảm khả năng bị tổn thương trước các đòn tấn công phủ đầu của đối phương.

Ấn Độ sở hữu mạng lưới đường sắt rộng lớn với tổng chiều dài hơn 64.300 km, cho phép nhanh chóng phân tán bệ phóng và khiến đối phương khó phát hiện, theo dõi chúng. Hệ thống hầm đường sắt cũng đóng vai trò hầm trú ẩn kiên cố để giấu những bệ phóng loại này.

Tên lửa đạn đạo Agni-Prime rời bệ phóng trên toa tàu hỏa ngày 24/9. Ảnh: DRDO

"Bệ Agni-P trên toa tàu hỏa có thể rời đường hầm, khai hỏa rồi quay lại hoặc cơ động tới đường hầm khác nhanh chóng, khiến chúng cực kỳ khó bị phá hủy", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Liên Xô từng biên chế tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ toa tàu hỏa có tên RT-23 Molodets. Nga cũng triển khai dự án Barguzin để thay thế RT-23, song sau đó đình chỉ để tập trung vào vũ khí siêu vượt âm Avangard. Tuy nhiên, truyền thông Nga cho biết nước này có thể nhanh chóng tái triển khai dự án Barguzin nếu cần.

Triều Tiên cũng thử nghiệm phóng Hwasong-11A, tên lửa đạn đạo có thiết kế giống mẫu Iskander-M của Nga, từ toa tàu hỏa, trong khi Trung Quốc đang phát triển bệ phóng trên đường sắt cho dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)