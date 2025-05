Ấn Độ muốn tăng gấp rưỡi sản lượng 'thép xám'

Ấn Độ muốn tăng gấp rưỡi sản lượng vào năm 2030, nhưng đang phụ thuộc vào công nghệ cũ với 1 tấn thép thải 2,6 tấn CO2.

Theo báo cáo ngày 20/5 của Global Energy Monitor (GEM), tổ chức theo dõi các dự án năng lượng toàn cầu, kế hoạch tăng sản lượng thép lên 330 triệu tấn mỗi năm của Ấn Độ có thể gây áp lực lên mục tiêu giảm khí nhà kính của nước này cũng như toàn cầu.

Kế hoạch trên đặt ra cho năm 2030. Ấn Độ là quốc gia sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với sản lượng hiện ở mức 200 triệu tấn. Tuy nhiên, nước này ứng dụng cách thức sản xuất cũ, phụ thuộc quá nhiều vào than cốc.

"Nếu quốc gia này không tăng kế hoạch sản xuất thép xanh, toàn ngành sẽ bỏ lỡ cột mốc phát triển quan trọng", Astrid Grigsby-Schulte, Giám đốc dự án theo dõi mảng sắt thép toàn cầu tại GEM, đồng tác giả báo cáo, nói.

Với công nghệ luyện thép cũ, than cốc là nhiên liệu quan trọng trong lò cao. Khi cháy, nó hình thành carbon monoxide (CO), giúp khử oxy ở quặng sắt, tạo khí carbon dioxide (CO2). Cứ mỗi một tấn "thép xám" thành phẩm sản xuất bằng công nghệ này, ngành thép của Ấn Độ thải ra khoảng 2,6 tấn CO2, cao hơn khoảng 25% so với mức trung bình toàn cầu.

Một công nhân nâng tấm thép thiết kế tại một nhà máy ở vùng ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ, 27/2. Ảnh: AP

Với quy trình sản xuất thép xanh, lò sử dụng là hồ quang điện, khí tự nhiên (LNG) hoặc hydro sẽ được dùng thay than cốc. Bên cạnh đó, thép phế liệu cũng được ưu tiên sử dụng để tái chế, nhằm giảm nhu cầu khai thác quặng mới.

Ấn Độ thải hơn 2,5 tỷ tấn CO2e trong năm 2022, 12% trong số đó đến từ hoạt động sản xuất thép. Theo báo cáo, con số đó có thể tăng gấp đôi trong 5 năm nếu thép được sản xuất theo đúng kế hoạch chính phủ vạch ra.

Tình trạng sản xuất thép dựa nhiều vào than cốc của Ấn Độ là bởi nguyên liệu này có sẵn trong nước và giá rẻ. Thêm vào đó, các lò cao tương đối mới, vẫn còn hoạt động được 20-25 năm nữa, cùng tình trạng thiếu LNG và thép phế liệu. Hệ sinh thái tái chế của quốc gia này phần nhiều ở dạng phi chính thức, quặng chất lượng cao khá khan hiếm.

Ấn Độ vẫn có tiềm năng thay đổi hướng đi, theo nhà phân tích Henna Khadeeja của GEM. Phần lớn công suất theo kế hoạch sản xuất thép vẫn còn trên giấy, chỉ có 8% trong số đó thực sự được đưa vào sử dụng. "Điều này có nghĩa là Ấn Độ vẫn còn cơ hội để chuyển sang các công nghệ phát thải thấp hơn", Khadeeja nói.

Nước này đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2070, tức loại bỏ hoàn toàn khí CO2 thải ra hoặc khử bằng các phương pháp khác, chẳng hạn như trồng cây hấp thụ carbon.

Họ cũng đặt mục tiêu sản xuất 500 GW điện sạch, đủ cung cấp cho gần 300 triệu hộ gia đình vào cuối thập kỷ này. Hiện công suất điện mặt trời của quốc gia Nam Á này là hơn 100 GW, phần lớn được lắp đặt trong 10 năm qua.

Bảo Bảo (theo AP)