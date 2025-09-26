Không quân Ấn Độ cho nghỉ hưu 36 chiến đấu cơ MiG-21 cuối cùng trong biên chế, kết thúc hơn 60 năm phục vụ cho quân đội nước này.

Hai trung đoàn tiêm kích MiG-21 còn lại trong biên chế không quân Ấn Độ, tương đương tổng cộng 36 phi cơ, hôm 26/9 cất cánh lần cuối trong buổi lễ chia tay ở căn cứ không quân tại thành phố Chandigarh, miền bắc đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và các quan chức không quân cấp cao, trong đó có những người từng lái dòng MiG-21, đã góp mặt để chứng kiến mẫu phi cơ này bay lần cuối. Buổi lễ còn có trận không chiến mô phỏng giữa các chiến đấu cơ MiG-21 và màn biểu diễn của đội nhào lộn Surya Kiran.

Ấn Độ loại biên tiêm kích MiG-21 sau 60 năm sử dụng Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ tại lễ chia tay hôm 26/9. Video: ANI

Sau khi bị loại biên, chúng nhiều khả năng sẽ được đem đi trưng bày, dù chính phủ Ấn Độ chưa công bố kế hoạch nào.

MiG-21 là tiêm kích siêu thanh do Liên Xô sản xuất, được Ấn Độ mua và đưa vào biên chế từ năm 1963. New Delhi đã vận hành tổng cộng 874 chiếc MiG-21.

Nước này ban đầu dự định cho mẫu tiêm kích này nghỉ hưu vào những năm 1990, song kế hoạch đã nhiều lần bị trì hoãn do khó khăn trong sản xuất nội địa, rào cản hành chính và bê bối tham nhũng.

"Di sản mà MiG-21 để lại là không thể phủ nhận. Nó là chiến đấu cơ có năng lực dù vẫn còn thiếu sót, từng đóng vai trò xương sống của không quân Ấn Độ trong nhiều thập kỷ", Raghunath Nambiar, thượng tướng không quân về hưu của Ấn Độ, cho biết.

Theo ông, Ấn Độ chiến thắng nhanh chóng trước Pakistan vào năm 1971 là nhờ một chiến dịch ném bom quan trọng bằng tiêm kích MiG-21. "Sở hữu thiết kế đơn giản và ưu tiên tính bền bỉ, MiG-21 đã xuống cấp theo tuổi đời", Nambiar cho hay.

Hai tiêm kích MiG-21 Ấn Độ tại lễ chia tay hôm 26/9. Ảnh: Hindu

Các sự cố như cháy động cơ, hư hỏng ở hệ thống thủy lực và đường điện xảy ra thường xuyên trong khi lại không có hệ thống dự phòng, khiến việc phải hạ cánh khẩn cấp hoặc phóng ghế thoát hiểm trở nên phổ biến, theo ông. Hãng thông tấn AFP cho biết khoảng 400 vụ rơi máy bay MiG-21 đã xảy ra trong gần 6 thập kỷ qua, khiến 200 phi công thiệt mạng trên toàn thế giới.

"Đã đến lúc để nó ra đi", Nambiar nói.

Sau khi loại biên tiêm kích MiG-21, Ấn Độ dự kiến tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực sản xuất vũ khí nội địa và hợp tác với nước ngoài. Hồi tháng 4, nước này ký hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD để mua thêm 26 tiêm kích Rafale của Pháp, khi đang sở hữu 36 chiếc trong biên chế.

Ấn Độ cũng đang hợp tác với một công ty của Pháp để phát triển và sản xuất động cơ tiêm kích ở trong nước. Hôm 25/9, New Delhi ký thỏa thuận trị giá 7 tỷ USD để mua 97 chiến đấu cơ nội địa Tejas.

