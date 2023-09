Ấn Độ khuyến cáo công dân về 'mối đe dọa' ở Canada

Ấn Độ khuyến cáo công dân không đến một số khu vực ở Canada để tránh các "mối đe dọa", sau khi Ottawa cáo buộc New Delhi liên quan vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh.

"Trước các hoạt động chống Ấn Độ ngày càng gia tăng cũng như tội ác thù ghét và bạo lực được chính trị dung túng ở Canada, tất cả công dân Ấn Độ ở đó và những người dự định đến nước này hết sức thận trọng", Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay ra tuyên bố.

"Có những mối đe dọa nhắm vào các nhà ngoại giao Ấn Độ và những người lên tiếng phản đối chương trình nghị sự chống Ấn Độ. Do đó, công dân nên tránh đến các khu vực và địa điểm đã chứng kiến những sự cố như vậy ở Canada", tuyên bố có đoạn. Cơ quan nhấn mạnh sinh viên Ấn Độ nên luôn cảnh giác "trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi ở Canada".

Một tấm áp phích tưởng nhớ Hardeep Singh Nijjar tại đền Guru Nanak Sikh Gurdwara ở tỉnh bang British Columbia, Canada ngày 19/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18/9 cáo buộc chính phủ Ấn Độ liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, ở gần thành phố Vancouver hồi tháng 6. New Delhi lập tức bác bỏ, gọi đây là cáo buộc "vô lý", đồng thời yêu cầu Canada trấn áp các nhóm chống Ấn Độ hoạt động trên lãnh thổ của mình.

Ấn Độ ngày 19/9 trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Canada, vài giờ sau khi Ottawa trục xuất quan chức hàng đầu Ấn Độ. Mỹ, Anh và Australia đều bày tỏ quan ngại về các diễn biến.

Quan hệ giữa New Delhi và Ottawa đang xuống thấp, chủ yếu do khác biệt quan điểm về cộng đồng người Sikh ở Canada. Ấn Độ lo các hoạt động của cộng đồng người Sikh ở nước ngoài, đặc biệt là Canada, có thể khiến phong trào ly khai xuất hiện trở lại. Trong khi đó, Canada tuyên bố sẽ luôn bảo vệ "tự do ngôn luận, tín ngưỡng, biểu tình hòa bình" và có hành động đối phó sự thù hận.

Nijjar ủng hộ thiết lập "nhà nước độc lập" gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia, nhiều nhóm có liên quan được coi là "tổ chức khủng bố" theo Đạo luật Ngăn chặn các hành động phi pháp (UAPA).

Nijjar cũng có tên trong danh sách phần tử khủng bố của Bộ Nội vụ Ấn Độ. Năm 2020, cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ cáo buộc Nijjar "tìm cách cực đoan hóa cộng đồng người Sikh trên thế giới để ủng hộ thành lập Khalistan", "xúi giục người Sikh bỏ phiếu ly khai, chống lại chính phủ Ấn Độ".

Huyền Lê (Theo AFP)