Ấn Độ trục xuất nhà ngoại giao Canada

Ấn Độ yêu cầu một nhà ngoại giao Canada rời đi, đáp trả động thái tương tự của Ottawa liên quan vụ một thủ lĩnh người Sikh bị sát hại.

Đại sứ Canada tại New Delhi Cameron MacKay đã được triệu tập và nhận thông báo một nhà ngoại giao cấp cao của Ottawa bị trục xuất, cần rời đi trong vòng 5 ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm nay. "Quyết định này phản ánh lo ngại ngày càng tăng của chính phủ Ấn Độ rằng các nhà ngoại giao Canada can thiệp vấn đề nội bộ của chúng tôi và liên quan đến hoạt động chống Ấn Độ".

Thông báo không nêu tên nhà ngoại giao Canada bị trục xuất. Theo các nguồn thạo tin, người này là Olivier Sylvestre, được cho là lãnh đạo nhánh tình báo Canada tại Ấn Độ.

Động thái diễn ra sau khi Canada cáo buộc chính phủ Ấn Độ có liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, ở gần thành phố Vancouver hồi tháng 6. Ottawa đã trục xuất nhà ngoại giao Ấn Độ Pavan Kumar Rai, được cho là lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài RAW của New Delhi ở Canada.

Chính phủ Ấn Độ bác bỏ, cho rằng cáo buộc Canada đưa ra là "lố bịch và có động cơ". Nước này kêu gọi Canada có hành động pháp lý nhanh chóng và hiệu quả đối với tất cả phần tử chống Ấn Độ đang hoạt động từ lãnh thổ của họ. Mỹ, Anh và Australia đều bày tỏ quan ngại về các diễn biến.

Đại sứ Canada tại New Delhi Cameron MacKay. Ảnh: Indian Express

Quan hệ giữa New Delhi và Ottawa đang xuống thấp, chủ yếu do khác biệt quan điểm về cộng đồng người Sikh ở Canada. Ấn Độ lo các hoạt động của cộng đồng người Sikh ở nước ngoài, đặc biệt là Canada, có thể khiến phong trào ly khai xuất hiện trở lại. Trong khi đó, Canada tuyên bố sẽ luôn bảo vệ "tự do ngôn luận, tín ngưỡng, biểu tình hòa bình" và có hành động đối phó sự thù hận.

Nijjar ủng hộ thiết lập một "nhà nước độc lập" gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia, nhiều nhóm có liên quan được coi là "tổ chức khủng bố" theo Đạo luật Ngăn chặn các hành động phi pháp (UAPA).

Nijjar cũng có tên trong danh sách phần tử khủng bố của Bộ Nội vụ Ấn Độ. Năm 2020, cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ cáo buộc Nijjar "tìm cách cực đoan hóa cộng đồng người Sikh trên thế giới để ủng hộ thành lập Khalistan", "xúi giục người Sikh bỏ phiếu ly khai, chống lại chính phủ Ấn Độ".

Như Tâm (Theo Reuters, Hindustan Times)