Ấn Độ khoe tên lửa siêu vượt âm tầm bắn hơn 1.500 km

Ấn Độ ra mắt tên lửa siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự phát triển, với tầm bay 1.500 km và tốc độ gấp 10 lần âm thanh.

Tên lửa Diệt hạm Tầm xa (LR-AShM) được quân đội Ấn Độ công bố hôm 26/1, tại lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Cộng hòa ở thủ đô New Delhi. Video công bố cho thấy xe chở đạn kiêm bệ phóng sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp 12x12, mỗi phương tiện mang được một tên lửa trong ống bảo quản.

Đây là mẫu tên lửa siêu vượt âm tầm xa đầu tiên của Ấn Độ, dự kiến trang bị cho các đơn vị phòng thủ bờ trực thuộc hải quân.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết LR-AShM có thể mang nhiều loại đầu đạn và bắn trúng được mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.500 km. Dữ liệu nguồn mở cho thấy mỗi quả đạn có chiều dài 14 m, đường kính 1,4 m và khối lượng dưới 20 tấn.

LR-AShM sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng đẩy, có tốc độ tối đa là Mach 10 (hơn 12.300 km/h), nhanh gấp 10 lần âm thanh. Tốc độ trung bình trong suốt hành trình bay là khoảng Mach 5 (6.175 km/h). Quả đạn sẽ bay ở độ cao nhỏ trong giai đoạn cuối hành trình để giảm nguy cơ bị radar đối phương phát hiện.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố tên lửa được trang bị "cảm biến chính xác cao" do nước này tự phát triển, cho phép tấn công cả mục tiêu cố định lẫn di động. LR-AShM dường như được lắp đầu dò radar chủ động được phát triển dựa trên công nghệ áp dụng trong tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos.

Dựa vào hình dáng bên ngoài, cây viết Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định LR-AShM không trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Đây có thể là tên lửa bán đạn đạo, không bay theo quỹ đạo parabol cố định như tên lửa đạn đạo thông thường và sở hữu khả năng cơ động khó lường ở tốc độ cao, khiến nó khó bị đánh chặn.

Tuy không có HGV, LR-AShM dường như vẫn có khả năng lướt hiệu quả nhờ cánh nâng lớn dọc theo phần thân. "Nó có thể là sự kết hợp giữa hai dòng vũ khí, hoạt động chủ yếu như tên lửa bán đạn đạo, được bổ sung khả năng lướt và nâng cao tính cơ động, dù chưa đáp ứng đúng định nghĩa của HGV", Newdick nêu quan điểm.

Tên lửa LR-AShM tại lễ duyệt binh ở New Delhi, Ấn Độ hôm 26/1. Ảnh: AFP

Newdick đánh giá LR-AShM là vũ khí diệt hạm rất uy lực và mang động năng rất lớn, giúp tăng khả năng xuyên phá tàu chiến đối phương khi kết hợp với khối thuốc nổ trên đầu đạn.

LR-AShM còn là giải pháp nâng cấp đáng kể so với dòng BrahMos về tốc độ và tầm bay. Tên lửa BrahMos nguyên bản có tầm bắn 300 km và bay nhanh gấp 3 lần âm thanh, Ấn Độ cũng đang nghiên cứu biến thể tăng tầm với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 900 km.

