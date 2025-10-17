Ấn Độ giảm mua 50% dầu Nga

Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đang cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, theo nguồn tin từ Nhà Trắng của Reuters.

Nguồn tin cho biết Washington và New Delhi đã có các cuộc đàm phán thương mại hiệu quả. Trong đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ chưa bình luận về con số này. Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu đã đặt hàng cho kỳ giao vào tháng 11. Do đó, dữ liệu cắt giảm sẽ thể hiện trong số liệu nhập khẩu tháng 12 hoặc tháng 1/2026.

Dầu Nga chiếm 36% lượng nhập khẩu của Ấn Độ, tương đương khoảng 1,75 triệu thùng mỗi ngày. Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ ngừng mua dầu Nga.

Một tàu dầu treo cở Nga tại Marmara Ereglisi, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/1/2022. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một hội nghị năng lượng gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo sản lượng dầu của Nga chỉ giảm nhẹ năm nay. Phó thủ tướng Alexander Novak cho biết hợp tác giữa Nga và Ấn Độ sẽ tiếp tục.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định New Delhi ưu tiên bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và sẵn sàng đa dạng hóa nguồn cung. Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal cho biết nước này sẵn sàng mua thêm dầu Mỹ nếu giá cạnh tranh.

Ấn Độ thuộc nhóm các nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, phụ thuộc nguồn cung nước ngoài cho hơn 85% nhu cầu. New Delhi trước đây mua dầu từ Trung Đông. Nhưng kể từ 2022, họ chuyển hướng mạnh sang nhập khẩu dầu Nga do giá rẻ hơn và hiện là nước tiêu thụ dầu Nga nhiều thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Vào tháng 2, Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump đặt mục tiêu hoàn tất vòng đầu của thỏa thuận thương mại song phương vào mùa thu. Tuy nhiên, tiến độ đình trệ sau 5 vòng đàm phán chính thức, do ông Trump không hài lòng về việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga.

Để gây sức ép, ông Trump áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này, nâng tổng mức thuế lên 50% từ ngày 27/8. Hôm 14/10, chính quyền Anh áp lệnh trừng phạt lên các tàu hàng và nhà máy lọc dầu tại Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, một nhà máy lọc dầu do Nga sở hữu tại Mumbai bị ảnh hưởng.

Phiên An (theo Reuters)