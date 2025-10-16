Ấn Độ nói cân nhắc mua dầu Mỹ nếu rẻ

Ấn Độ cho biết sẽ cân nhắc mua thêm dầu Mỹ nếu giá cạnh tranh, sau khi ông Trump tuyên bố Thủ tướng Narendra Modi hứa dừng mua dầu Nga.

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ ngừng mua dầu Nga. "Đó là cả quá trình, nhưng sẽ sớm kết thúc", ông nói. Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu Nga nhiều thứ hai, sau Trung Quốc.

Phản hồi thông tin của ông chủ Nhà Trắng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết ưu tiên nhất quán của New Delhi là bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Theo đó, nước này đảm bảo giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn là hai mục tiêu song hành.

"Điều này bao gồm việc mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung phù hợp với điều kiện thị trường", ông nói. Ông Randhir Jaiswal đồng thời cho biết chính quyền Mỹ đã bày tỏ quan tâm hợp tác năng lượng với Ấn Độ và đang tiến hành các cuộc đàm phán song phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 14/10, Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal cho biết nền kinh tế Nam Á sẵn sàng mua thêm dầu và khí đốt tự nhiên từ Mỹ nếu giá cả cạnh tranh.

Để so sánh, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay giá dầu thô Urals của Nga thấp hơn dầu Brent khoảng 13 USD mỗi thùng vào đầu tháng 10, mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 5, do sản lượng dư thừa. Hiện dầu Brent đang giao dịch quanh mốc 62 USD mỗi thùng, đồng nghĩa dầu Urals được bán với giá chưa đến 50 USD mỗi thùng. Trong khi dầu WTI của Mỹ đang xấp xỉ 58 USD mỗi thùng.

Ông Rajesh Agarwal cho biết Ấn Độ đã mua khoảng 12-13 tỷ USD dầu thô và khí đốt từ Mỹ hàng năm và có khả năng tăng gần gấp đôi. "Trong các cuộc thảo luận, chúng tôi đã bày tỏ thiện chí muốn đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng. Đây là chiến lược tốt nhất cho quốc gia tiêu thụ lớn như Ấn Độ", ông nói.

Ấn Độ thuộc nhóm các nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, phụ thuộc nguồn cung nước ngoài cho hơn 85% nhu cầu. New Delhi trước đây mua dầu từ Trung Đông. Nhưng kể từ 2022, họ chuyển hướng mạnh sang nhập khẩu dầu thô Nga với giá rẻ hơn khi Moslva bị phương Tây trừng phạt.

Vào tháng 2, Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump đặt mục tiêu hoàn tất vòng đầu của thỏa thuận thương mại song phương vào mùa thu. Tuy nhiên, tiến độ đình trệ sau 5 vòng đàm phán chính thức, do ông Trump không hài lòng về việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga. Để gây sức ép, ông áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này, nâng tổng mức thuế lên 50% từ ngày 27/8.

Phiên An (theo AP, AFP)