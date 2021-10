Ấn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ tới gần Trung Quốc

Ấn Độ triển khai nhiều vũ khí mua từ Mỹ, trong đó có pháo M777, tới dọc biên giới với Trung Quốc khi căng thẳng tiếp tục leo thang.

Lực lượng tăng cường chủ yếu được quân đội Ấn Độ bố trí ở khu vực đông bắc đất nước, quanh bình nguyên Tawang giáp với Bhutan và Tây Tạng, khu vực quan trọng về quân sự và chính trị do nước này kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền.

Binh sĩ Ấn Độ cạnh pháo M777 tại khu vực Tawang hôm 20/10. Ảnh: AFP.

Các khí tài được triển khai gồm trực thăng Chinook, pháo kéo M777 và súng trường do Mỹ chế tạo, cũng như tên lửa hành trình siêu thanh do Ấn Độ tự phát triển và các hệ thống trinh sát hiện đại. Những vũ khí hạng nặng này đều được Ấn Độ mua từ Mỹ vài năm gần đây, giữa lúc quan hệ quốc phòng song phương được tăng cường do những lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Binh sĩ Bộ tư lệnh miền Đông quân đội Ấn Độ được trang bị trang phục chiến đấu, áo giáp mới, kết hợp với pháo và trực thăng được triển khai gần đây để tạo thành lực lượng "cơ động và linh hoạt".

"Quân đoàn Tiến công Sơn cước đã hoàn toàn đủ khả năng tác chiến. Các đơn vị chiến đấu và trợ chiến đều đã trang bị đầy đủ", tướng Manoj Pande, chỉ huy Bộ tư lệnh miền Đông quân đội Ấn Độ, cho hay.

Ấn Độ cũng thành lập một lữ đoàn không quân lục quân cách Tawang khoảng 300 km. Đơn vị này được trang bị trực thăng Chinook có khả năng vận chuyển binh sĩ và pháo kéo M777 qua địa hình đồi núi, cùng phi đội máy bay không người lái (UAV) do Israel chế tạo, đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch tiến công nếu xảy ra xung đột biên giới.

"Trực thăng Chinook là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chúng mang tới khả năng cơ động chưa từng thấy, cho phép binh sĩ và khí tài di chuyển nhanh chóng giữa các ngọn núi", thiếu tá Kartik, một phi công trong lữ đoàn mới thành lập, cho hay.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc gần đây liên tục điều vũ khí hạng nặng tới biên giới, sau khi chỉ huy hai bên không nhất trí được việc rút quân khỏi khu vực chiến lược Depsang trong cuộc đàm phán về vấn đề biên giới hồi đầu tháng 10.

Quân đội Trung Quốc hồi giữa tháng triển khai hơn 100 tổ hợp pháo tự hành PCL-181 tới biên giới với Ấn Độ nhằm đối phó việc New Delhi đưa ba trung đoàn pháo M777 tới đóng quân dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), biên giới chưa phân định với Bắc Kinh.

Vị trí xảy ra các vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc trong năm 2020. Đồ họa: Telegraph.

Việc hai bên liên tục tăng cường lực lượng ở biên giới gây lo ngại, đặc biệt là sau vụ ẩu đả đẫm máu hồi giữa tháng 6/2020, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Trung Quốc gần đây thông qua luật mới cho phép binh sĩ nổ súng ở khu vực biên giới, khiến Ấn Độ bày tỏ quan ngại và phản đối.

