Ấn Độ đàm phán mua thêm tên lửa S-400 Nga

Quan chức Nga cho biết New Delhi đang thảo luận với Moskva về khả năng mua thêm hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ.

"Ấn Độ hiện sở hữu tổ hợp phòng không S-400 của chúng tôi và hai bên có cơ hội mở rộng hợp tác trên lĩnh vực này, tức là chuyển giao thêm. Chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán về vấn đề này", Dmitry Shugayev, giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Nga, cho biết hôm 2/9.

Quan chức này thêm rằng một lĩnh vực hợp tác khác giữa Nga và Ấn Độ là cung cấp tiêm kích tàng hình Su-57, song không nêu cụ thể.

Ấn Độ hồi năm 2018 ký thỏa thuận trị giá khoảng 5,5 tỷ USD để mua 5 tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga. New Delhi cho biết cần vũ khí này để đối phó mối đe dọa từ nước ngoài.

Nga đã bàn giao ba hệ thống S-400 cho Ấn Độ sau vài lần trì hoãn, hai tổ hợp cuối cùng dự kiến được chuyển vào năm 2026 và 2027.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hồi tháng 5 ca ngợi vai trò của hệ thống S-400 trong xung đột với Pakistan, nhấn mạnh lá chắn do Nga sản xuất đã mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho nước này.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 tại lễ Duyệt binh Chiến thắng ở Moskva, Nga hồi tháng 5. Ảnh: RIA Novosti

Tư lệnh không quân Ấn Độ Amar Preet Singh tháng trước tuyên bố New Delhi đã bắn rơi 6 máy bay các loại của Pakistan trong cuộc xung đột, phần lớn nhờ hệ thống S-400.

Theo truyền thông Ấn Độ, giới lãnh đạo nước này đánh giá tên lửa S-400 có vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, khi đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ vòng ngoài trong lưới phòng không đa tầng của New Delhi.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga chiếm 36% tỷ trọng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn năm 2020-2024, đứng sau là Pháp với 33% và Israel với 13%.

Ấn Độ đang tăng cường quan hệ hợp tác với Nga và Trung Quốc, khi chịu sức ép thương mại lớn từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ nhằm trừng phạt quốc gia này vì mua dầu và vũ khí của Nga, dù Ấn Độ là đối tác chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như từng là bạn hàng lớn nhất của Washington.

Tuy nhiên, New Delhi không cho thấy ý định ngừng mua hàng hóa từ Moskva. Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Trung Quốc hôm 1/9, Thủ tướng Modi và Tổng thống Vladimir Putin nắm tay nhau và ngồi chung xe trò chuyện, dường như là thông điệp hướng tới Tổng thống Trump.

Trong phát biểu được công bố ngày 3/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ấn Độ sẽ không khuất phục trước đề nghị ngừng mua dầu Nga do Mỹ đưa ra và Moskva "đánh giá cao" điều đó.

Phạm Giang (Theo Reuters, TASS)