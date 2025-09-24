Ấn Độ có thể cân nhắc hợp tác sản xuất Su-57 với Nga

Truyền thông Ấn Độ đưa tin không quân nước này đang xem xét đề xuất đặt mua và hợp tác sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57 với Nga.

Tờ Business Today của Ấn Độ hôm 23/9 dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết không quân Ấn Độ đang cân nhắc đặt mua ít nhất hai trung đoàn tiêm kích tàng hình Su-57 do Nga chế tạo. Theo cơ cấu tổ chức của không quân Ấn Độ, mỗi trung đoàn sẽ gồm khoảng 18 chiến đấu cơ.

Không quân Ấn Độ còn xem xét khả năng thành lập liên doanh giữa Tập đoàn Hàng không Hindustan (HAL) với hãng máy bay Sukhoi của Nga để chế tạo 3-5 phi đội Su-57 tại Ấn Độ, tương tự các dự án sản xuất tiêm kích MiG và Su-30MKI trước đây.

Theo các nguồn tin, kế hoạch đang trong giai đoạn đầu và tách biệt với chương trình Tiêm kích Đa năng Hạng trung (MRFA), hiện ở giai đoạn đánh giá những lựa chọn như tiêm kích Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp chế tạo.

Giới chức Ấn Độ chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích Su-57 Nga bay trình diễn tại ngày khai mạc Aero India 2025 ảnh 10/2. Ảnh: AFP

Truyền thông Ấn Độ đánh giá Su-57 đáp ứng nhiều nhu cầu tác chiến của nước này, đặc biệt sau chiến dịch Sindoor mà Ấn Độ triển khai trong xung đột với Pakistan hồi tháng 5.

Một quan chức Ấn Độ cho biết hiện có hai quốc gia thân thiện sở hữu tiêm kích thế hệ 5 là Mỹ và Nga. "F-35 là mẫu tiêm kích hoàn thiện hơn và có tính năng tàng hình cao, nhưng Washington không chấp nhận hợp đồng với điều khoản chế tạo tại Ấn Độ. Trong khi đó, Moskva lại đề xuất phương án này", người này nói.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov hồi tháng 3 xác nhận Moskva đã đề xuất thỏa thuận có lợi cho New Delhi liên quan đến tiêm kích Su-57. "Chúng tôi không chỉ bán mà còn sẵn sàng hợp tác sản xuất, chia sẻ công nghệ, xây dựng hạ tầng cần thiết và sẵn sàng thay đổi cấu hình. Đây là thỏa thuận rất có lợi mà Nga dành cho Ấn Độ", ông nói.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga đặt mua tổng cộng 76 chiếc Su-57 và đã tiếp nhận gần một nửa trong số này. Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế.

Tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Không quân Nga cũng thử nghiệm nhiều loại vũ khí đối đất được phát triển riêng cho mẫu tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".

Algeria hồi đầu năm nay thông báo đã đặt mua phiên bản xuất khẩu Su-57E, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng máy bay này. Kênh truyền hình quốc gia Algeria hồi tháng 2 thông báo phi công nước này đang được huấn luyện vận hành dòng Su-57 tại Nga.

Biến thể xuất khẩu Su-57E sở hữu một số điểm khác biệt với phi cơ nội địa Nga, trong đó có hệ thống nhận diện địch-ta. Hãng Sukhoi cũng có thể chỉnh sửa phần mềm điều khiển để hiển thị thông số chuẩn phương Tây, dán nhãn tiếng Anh cho các bộ phận trong buồng lái và bổ sung khả năng sử dụng vũ khí không phải của Nga theo yêu cầu khách hàng.

Nguyễn Tiến (Theo Business Today, AP, RT)