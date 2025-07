Ấn Độ cắt cảnh hôn 33 giây trong 'Superman'

Hội đồng Kiểm duyệt Phim Trung ương Ấn Độ yêu cầu cắt bỏ hai cảnh hôn trong "Superman" với lý do "quá gợi cảm".

Theo Variety hôm 15/6, một trong hai đoạn bị cắt bỏ là cảnh tình tứ của Superman và Lois Lane dài 33 giây. Đại diện Hội đồng Kiểm duyệt Phim Trung ương Ấn Độ (CBFC) cho biết các phân đoạn phản cảm so với chuẩn mực văn hóa bản địa. CBFC cũng dán nhãn 13+ (dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên) trước khi phim ra mắt vào ngày 11/7.

Cảnh nhân vật Người Thép hôn Lois Lane trong "Superman". Ảnh: DC Studios

Quyết định này làm dấy lên làn sóng phản đối từ khán giả, cho rằng CBFC áp dụng tiêu chí kiểm duyệt thiếu nhất quán và bảo thủ. Trên mạng xã hội X, diễn viên Ấn Độ Shreya Dhanwanthary - từng tham gia Scam 1992 và The Family Man - viết: "Chuyện này thật phi lý". Nhà sáng tạo nội dung Amol Jamwal bình luận: "Phim Housefull 5 của Ấn Độ có những câu đùa quá trớn, Jaat But đầy cảnh máu me, nhưng đoạn Superman hôn Lois Lane lại bị cho là vượt giới hạn?".

Hiện CBFC và Warner Bros. Discovery chưa đưa ra phản hồi về sự việc. Trước đó, CBFC từng gây tranh cãi khi thay thế một hình ảnh trong phim F1 của Brad Pitt. Thunderbolts khi ra mắt tại Ấn Độ bị làm nhiễu tiếng ở nhiều đoạn thoại có từ ngữ nhạy cảm. Bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning cũng bị yêu cầu cắt bỏ một số câu từ được cho là "khiêu dâm".

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", công chiếu trong nước ngày 11/7. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Warner Bros. Vietnam

Năm 2021, chính phủ Ấn Độ giải thể Hội đồng Phúc thẩm Kiểm duyệt phim, khiến các nhà làm phim không thể gửi khiếu nại đến cơ quan chuyên trách. Lựa chọn duy nhất còn lại là khởi kiện lên tòa án cấp cao. Đây là quá trình tốn kém và kéo dài, nhất là với các hãng phim quốc tế, khi họ có kế hoạch phát hành tác phẩm tại nhiều thị trường.

Theo Deadline, dù gặp vấn đề kiểm duyệt, Superman đang dẫn đầu phòng vé Ấn Độ với hơn 31 crore rupee (khoảng 96 tỷ đồng), là phim của hãng DC có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Bom tấn được trình chiếu tại các rạp ở Ấn Độ với nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Hindi, Tamil và Telugu.

Superman lấy bối cảnh thế giới xảy ra nhiều xung đột. Superman là người ngoài hành tinh, nỗ lực hòa nhập xã hội loài người dưới vỏ bọc nhà báo Clark Kent. Tuy nhiên, anh bị nhiều người coi thường do không thể bảo vệ họ trước nguy hiểm. Khi Lex Luthor âm mưu thôn tính thế giới, Superman bất chấp luật lệ, tìm cách chứng minh anh có thể giúp ích cho nhân loại.

Phim khai thác tốt tính cách nhân vật, trung thành tinh thần nguyên tác. Diễn xuất của David Corenswet được đánh giá cao khi mang đến sự ấm áp, điềm tĩnh cho nhân vật, gợi nhớ phong cách diễn xuất của Christopher Reeve. Anh tạo nên hình ảnh người hùng gần gũi, dễ đồng cảm hơn so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng kịch bản có phần rối rắm, pha trộn nhiều yếu tố khiến khán giả khó tập trung.

Quế Chi (theo Variety)