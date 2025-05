Ấn Độ bị tố tập kích căn cứ không quân chủ chốt của Pakistan

Pakistan cho biết ba căn cứ không quân chủ chốt bị Ấn Độ tấn công tên lửa, trong đó có một sân bay ở ngoại ô thủ đô Islamabad.

"Ấn Độ đã thực hiện các cuộc tấn công trắng trợn bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Căn cứ Nur Khan, Murid và Shorkot đã bị nhắm mục tiêu", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết trong chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia sáng nay.

Đây đều là những căn cứ không quân chủ chốt của Pakistan, trong đó sân bay Nur Khan nằm ở Rawalpindi, nơi đặt tổng hành dinh lục quân Pakistan, và cách thủ đô Islamabad khoảng 10km.

Quan chức Pakistan khẳng định hầu hết tên lửa Ấn Độ đã bị phòng không đánh chặn. "Hãy chờ xem chúng tôi sẽ đáp trả như thế nào", ông Chaudhry cảnh báo.

Thành viên lực lượng bán quân sự Pakistan đứng gác bên ngoài một khu nhà chính phủ hôm 7/5. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên lục quân Pakistan cùng ngày cho hay New Delhi đã khai hỏa 6 tên lửa đạn đạo từ thành phố Adampur và nhấn mạnh tất cả đều rơi xuống lãnh thổ Ấn Độ, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Thông tin được công bố vài giờ sau khi New Delhi cáo buộc Islamabad triển khai hàng trăm máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hàng loạt địa điểm ở phía bắc Ấn Độ. Nhiều tiếng nổ đã vang lên trong đêm ở thành phố Amritsar của Ấn Độ, cũng như Jammu và Srinagar ở khu vực do New Delhi kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ cũng tuyên bố đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng UAV, nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Pakistan.

Đường Kiểm soát (LoC) tại vùng Kashmir và biên giới Pakistan - Ấn Độ. Đồ họa: Telegraph

Quân đội Ấn Độ rạng sáng 7/5 phát động chiến dịch Sindoor, nhắm vào 9 mục tiêu mà nước này gọi là "hạ tầng khủng bố" trên lãnh thổ Pakistan và khu vực do Islamabad kiểm soát tại vùng tranh chấp Kashmir.

Theo New Delhi, đây là động thái đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam hôm 22/4. Ấn Độ trước đó cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công.

Pakistan xác nhận Ấn Độ đã tập kích tên lửa vào 6 địa điểm tại tỉnh miền đông Punjab và khu vực do Islamabad kiểm soát ở Kashmir. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Asif nói toàn bộ mục tiêu bị Ấn Độ tấn công là cơ sở dân sự, không phải "hạ tầng khủng bố".

Hơn 50 người đã thiệt mạng sau các vụ giao tranh giữa hai nước trong 3 ngày qua.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)