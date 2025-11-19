Ăn cơm nguội có tốt không?

Tôi nghe nói ăn cơm nguội có nhiều lợi ích hơn cơm nóng, có đúng không? (Minh, 27 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cơm nguội là phần cơm dư ra từ bữa ăn trước của nhiều gia đình. Để tiết kiệm chi phí và thời gian nấu nướng, nhiều người dùng cơm nguội cho bữa ăn tiếp theo.

Về lợi ích, cơm nguội có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn cơm nóng. Tinh bột kháng là một loại tinh bột không được tiêu hóa và hấp thụ bởi cơ thể, có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tinh bột kháng có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, dẫn đến giảm lượng đường trong máu. Tác dụng này rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, có thể làm đường huyết tăng chậm hơn khi ăn, giảm lượng tinh bột được hấp thu.

Ngoài ra, chúng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giúp kiểm soát cân nặng. Hỗ trợ giảm cân do năng lượng cung cấp từ tinh bột kháng thấp hơn so với các loại tinh bột thông thường. Bên cạnh đó, còn có thể giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Do đó, cơm nguội không dễ tiêu hóa và không làm tăng vọt lượng đường trong máu như cơm nóng, cũng chứa ít calo hơn cơm nóng... Vì thế, cơm nguội sẽ phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân hoặc có lượng đường huyết cao.

Cơm nguội khô cứng vì sự hình thành tinh bột kháng. Ảnh: Bùi Thủy

Tuy nhiên, người gầy, trẻ em, người cao tuổi, người đang bệnh, phụ nữ mang thai hoặc người có tiêu hóa kém nên ưu tiên ăn cơm nóng. Họ cần tránh các món nguội, lạnh vì những thực phẩm này có thể làm giảm tiết dịch tiêu hóa và ảnh hưởng nhu động ruột. Nếu kéo dài, thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, cơm nguội để ở nhiệt độ phòng lâu là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, dễ dẫn đến ngộ độc. Để hạn chế nguy cơ, cơm nguội cần được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Cơm nguội có thể để ở nhiệt độ phòng tối đa 2-4 giờ, bảo quản trong ngăn mát từ 2-4 ngày, hoặc ngăn đông trong 2-3 tháng.

Khi cơm xuất hiện mùi lạ, vị chua, nấm mốc hoặc dấu hiệu ôi thiu, tuyệt đối không nên ăn để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM