Ăn cơm nguội có giúp hạ đường huyết?

Nhiều thông tin cho rằng ăn cơm nguội giúp hạ đường huyết, điều này có đúng? (Hằng, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Khi cơm được nấu chín rồi làm lạnh, một phần tinh bột chuyển hóa thành dạng tinh bột kháng (Resistant Starch – RS). Tinh bột kháng là một loại carbonhydrate không tiêu hóa được trong ruột non, thay vào đó lên men trong ruột già, cung cấp vi khuẩn có lợi cho đường ruột – hoạt động giống chất xơ trong hệ tiêu hóa. Loại tinh bột này có một số lợi ích và cung cấp ít calo hơn tinh bột thông thường. Chất này có thể được sử dụng dưới dạng chất bổ sung bột và có dạng tự nhiên ở các loại đậu, chuối xanh, yến mạch và các thực phẩm giàu tinh bột khác.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng châu Á - Thái Bình Dương cũng cho thấy cơm để nguội rồi hâm nóng có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn, giảm tinh bột hấp thu nhanh, từ đó giảm đường huyết sau ăn.

Vậy ăn cơm nguội thế nào giúp tạo tinh bột kháng ổn định đường huyết? Bạn nấu cơm như bình thường (nên dùng gạo lứt), để nguội rồi cất tủ lạnh ít nhất 8-12 tiếng (ngăn mát). Khi ăn, hâm nhẹ lại bằng nồi/lò vi sóng khoảng 60-80°C (không nên đun lại quá kỹ để giữ tinh bột kháng)

Cách ăn cơm nguội này không chỉ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường mà còn tốt cho những ai đang muốn giảm cân, ăn healthy.

Lưu ý để kiểm soát đường huyết tốt hơn cần phối hợp với những thực phẩm lành mạnh khác như: Ăn tăng rau củ để bổ sung chất xơ hòa tan giúp chậm hấp thu đường, tăng cường đạm lành mạnh (cá, trứng, đậu hũ, thịt gà...) và tăng cường chất béo lành mạnh (các loại cá béo, dầu oliu, các loại hạt béo, quả bơ...)

Bác sĩ Nguyễn Thu Yên

Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang