Ăn cơm chan canh mặn - công thức 'tàn phá' đường huyết

Các chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo thói quen chan cơm với nước canh mặn có thể tạo ra "cặp đôi hủy diệt", khiến đường huyết tăng đột biến và đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi bữa ăn nên kéo dài ít nhất 20 phút. Đây là khoảng thời gian cần thiết để não bộ nhận được tín hiệu "no" từ dạ dày, giúp chúng ta kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và tránh ăn quá mức. Tuy nhiên, nhiều thói quen ăn uống hiện đại lại đi ngược với khuyến nghị này, đặc biệt là việc tiêu thụ thực phẩm dạng lỏng hoặc bán lỏng. Tại Hàn Quốc, thói quen chan cơm vào nước canh thừa rất phổ biến. Cách ăn này không chỉ đẩy nhanh tốc độ bữa ăn mà còn khiến carbohydrate từ cơm được hấp thụ gần như tức thì, làm tăng nguy cơ đường huyết tăng vọt sau ăn.

Khi chan cơm vào canh, carbohydrate được hấp thụ rất nhanh, người ăn lại thường nuốt vội mà không nhai kỹ. Đặc biệt, việc thêm cơm vào mì ăn liền, một món ăn có chỉ số đường huyết (GI) cao, có thể làm tăng gần gấp đôi lượng carbohydrate nạp vào, khiến đường huyết tăng nhanh hơn. Cách ăn này cũng làm chúng ta có xu hướng bỏ qua các món ăn kèm giàu chất xơ như rau củ, vốn có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Giới chức y tế khuyên chỉ nên ăn phần "cái" của các món canh súp và hạn chế húp nước dùng mặn. Việc nạp quá nhiều natri không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Ung thư dạ dày hiện vẫn là một trong loại ung thư phổ biến nhất tại Hàn Quốc, xếp thứ 5 với hơn 29.000 ca mắc mới trong năm 2022.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cùng Hiệp hội Đái tháo đường Hàn Quốc, uống nước ép trái cây cũng gây ra tác động tương tự. So với việc ăn trái cây nguyên quả giàu chất xơ giúp làm chậm tiêu hóa, nước ép được hấp thụ gần như tức thì và có thể khiến đường huyết tăng vọt.

Để thay đổi thói quen, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên dùng đũa thay vì thìa để ăn chậm lại, ưu tiên ăn rau và đạm (trứng, đậu, thịt) trước khi ăn tinh bột (cơm); chọn ngũ cốc nguyên hạt như cơm gạo lứt, bánh mì nguyên cám. Ngoài ra, ăn trái cây trước bữa chính cũng là một cách hiệu quả để điều hòa đường huyết. Những thay đổi này ban đầu có vẻ bất tiện nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường.

