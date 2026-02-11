Ăn cá hấp bia có lên nồng độ cồn?

Tôi rất thích ăn món cá hấp, tôm hấp bia ngày Tết để chống ngấy nhưng sợ lên nồng độ cồn, điều này có đúng không và nên ăn đúng cách thế nào? (Trường, 44 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Những món sử dụng rượu bia làm gia vị đều có thể khiến hơi thở có cồn. Chẳng hạn như cá hấp bia, lẩu bò nhúng giấm, bò sốt vang; món dùng rượu mạnh, rượu vang để chế biến như gà, chân giò hầm rượu. Việc ăn những thực phẩm này không ảnh hưởng đến điều khiển phương tiện giao thông, song vẫn khiến hơi thở có cồn.

Tuy nhiên, các món ăn này thường trộn lẫn với nhiều loại gia vị khác nên lượng cồn không nhiều như khi trực tiếp uống. Nếu bạn không uống rượu bia, chỉ ăn cá hấp bia thì sau 30 phút có thể điều khiển phương tiện giao thông. Nếu bạn đã sử dụng đồ uống có cồn, tuyệt đối không tự lái xe vì nồng độ cồn không thể đào thải ngay sau bữa nhậu.

Để tránh việc thổi nồng độ lên cồn dù không uống rượu bia mà chỉ do ăn các thực phẩm chứa cồn, bạn nên uống thêm nước lọc, nghỉ ngơi 30 phút, súc miệng, tráng miệng hoa quả. Trường hợp đo vẫn lên, có thể đề nghị cán bộ cho nghỉ thêm 15 phút rồi đo lại.

Cá hấp bia có trộn lẫn nhiều gia vị khác, nếu lên nồng độ cồn cũng rất ít. Ảnh: Bùi Thủy

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khái niệm đơn vị cồn như sau: Một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (1 ly); 25ml rượu mạnh (1 chén). Người trưởng thành có sức khỏe bình thường, trung bình cứ sau một tiếng, gan sẽ đào thải được một đơn vị cồn.

Hiện không có con số chính xác tuyệt đối sau uống rượu bia sau bao lâu mới được lái xe, hay sau bao lâu uống rượu bia thì hết nồng độ cồn trong cơ thể. Tùy vào từng người mà thời gian chính xác để loại bỏ hoàn toàn cồn trong cơ thể sẽ khác nhau.

Bạn có thể thử ước tính lượng bia rượu uống và thời gian cơ thể thải hết cồn, bằng cách điền các chỉ số vào bảng dưới đây:

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên khoa Nội, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam