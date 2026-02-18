Cùng một miếng bánh nhưng khi rán lên, mức năng lượng chênh lệch thêm 100-150 kcal so với luộc, dễ khiến người ăn tăng cân hơn.

Bánh chưng là linh hồn của ngày Tết, nhưng lượng calo chênh lệch giữa cách chế biến luộc và rán có thể lên đến 150 kcal mỗi miếng, tiềm ẩn nguy cơ gây tích mỡ nhanh chóng.

Theo bác sĩ Phan Thái Tân, chuyên gia về dinh dưỡng và giảm cân, mỗi dịp Tết đến, câu hỏi "Ăn bánh chưng có mập không?" luôn là nỗi trăn trở của nhiều người. Câu trả lời thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta chế biến và tiêu thụ loại thực phẩm này.

Ăn bánh chưng luộc hay rán dễ tăng cân hơn?

Bác sĩ Tân phân tích, cùng một khối lượng bánh nhưng phương thức chế biến sẽ quyết định mật độ năng lượng nạp vào cơ thể.

Cụ thể, với bánh chưng luộc, trung bình 100 g cung cấp khoảng 180-200 kcal. Như vậy, một miếng bánh truyền thống khoảng 200 g tương đương 360-400 kcal, nguồn năng lượng này chủ yếu đến từ tinh bột nếp, một phần từ mỡ thịt và đậu xanh. Đặc điểm của bánh luộc là ăn khá nhanh no, ít kích thích ăn quá tay, thông thường người ăn chỉ dùng 1-2 miếng là bắt đầu có cảm giác ngấy.

Ngược lại, với bánh chưng rán, do bánh hút thêm dầu mỡ trong quá trình chế biến, năng lượng vọt lên mức 230-270 kcal/100 g. Một miếng 200 g lúc này chứa tới 460-520 kcal. Không chỉ có mật độ năng lượng cao, bánh rán với độ giòn, béo và thơm đặc trưng còn dễ gây mất kiểm soát lượng ăn, khiến người dùng khó dừng lại hơn so với bánh luộc.

Do đó, cùng một miếng bánh nhưng khi rán lên, mức năng lượng chênh lệch thêm 100-150 kcal là con số không hề nhỏ đối với những người đang kiểm soát cân nặng.

Bánh chưng là linh hồn của ngày Tết. Ảnh: Bùi Thủy

"Cạm bẫy" vị giác và cơ chế chuyển hóa

Sự "nguy hiểm ngầm" của bánh chưng rán nằm ở hiệu ứng kích thích trung tâm phần thưởng trong não bộ. Chất béo kết hợp với bề mặt giòn rụm tạo nên kịch bản phổ biến: Dự định chỉ ăn một miếng nhưng lại thành ba miếng lúc nào không hay.

Về mặt chuyển hóa, bánh chưng làm từ gạo nếp nên có chỉ số đường huyết (GI) cao. Khi ăn, đường huyết tăng nhanh kéo theo sự gia tăng của Insulin. Nếu cơ thể đang dư thừa năng lượng, đây chính là điều kiện lý tưởng để tích mỡ. Với bánh chưng rán, sự kết hợp giữa GI cao và hàm lượng chất béo lớn tạo thành "combo" dễ gây dư thừa calo nhất trong kỳ nghỉ Tết.

Chiến lược ăn bánh chưng "đỡ hại" cho vóc dáng

Bác sĩ Phan Thái Tân khẳng định không cần thiết phải né tránh món ăn truyền thống này, chỉ cần thực hiện đúng các quy tắc sau:

Kiểm soát định lượng theo mức độ vận động

Người ít vận động: Chỉ nên dùng 100-150 g/bữa.

Người vận động tốt: Có thể dùng tối đa 200 g.

Lưu ý: Không ăn liên tiếp trong nhiều bữa.

Thứ tự ưu tiên trong bữa ăn

Không nên ăn bánh chưng khi đang quá đói vì dễ dẫn đến mất kiểm soát lượng ăn. Nên ăn bánh sau khi đã lót dạ bằng một chén canh, rau xanh hoặc các món giàu đạm (protein).

Lưu ý khi chế biến bánh rán

Nếu lựa chọn ăn bánh rán, tuyệt đối không dùng lại dầu cũ. Chỉ rán vừa chín vàng rồi dừng lại. Nên sử dụng giấy thấm dầu hoặc dùng nồi chiên không dầu để loại bỏ bớt lượng chất béo dư thừa ra khỏi bánh.

Chọn thời điểm "vàng"

Nên ăn: Sau khi vận động, đi bộ hoặc dọn dẹp nhà cửa ngày Tết để cơ thể tiêu thụ bớt năng lượng.

Nên tránh: Ăn muộn vào buổi tối hoặc ăn xong rồi nằm nghỉ, xem phim, lướt điện thoại ngay lập tức.

Mỹ Ý