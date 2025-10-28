Tôi khó thoát khỏi người vợ lười biếng, ăn bám

Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách "tống" ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.

Tôi cũng chịu đựng gần giống tác giả bài viết "Vợ có 30 áo măng tô, 60 đôi giày và 20.000 tấm ảnh 'sống ảo' bằng tiền tôi làm ra". Vợ tôi chẳng xinh, cũng không chịu đi làm dù tôi đã bỏ tiền học và giúp cô ấy xin việc vài lần. Tôi muốn "trả về nơi sản xuất từ lâu" mà không được. Tôi phải nai lưng làm việc, chăm con khi ốm đau, kiếm tiền đầu tư mua vài cái nhà,...

Nhưng khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách "tống" ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua. May trời thương, tôi khôi phục việc làm ăn được. Sau đó tôi sống ly thân 10 năm nay nhưng vẫn phải trả toàn bộ chi phí nhà cửa, học hành của con. Tóm lại, gặp kẻ lười biếng ăn bám, rất khó gỡ ra nhưng tôi hy vọng đến ngày nào đó, điều tốt đẹp sẽ đến.

Đức Quý