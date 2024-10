Ăn 50 quả ớt cùng lúc - trò 'câu view' gây hại sức khỏe

Quả ớt còn có nhiều tên gọi khác nhau như Lạt tiêu, Lạt tử, Ngưu giác tiêu, Hải tiêu... Ớt có vị cay, nóng, vừa làm thực phẩm vừa làm thuốc. Ớt có nhiều loại như ớt sừng trâu, ớt chỉ thiên, ớt hiểm, ớt tím, ớt dài, ớt chuông. Trong ớt chứa nhiều protein, glucid, chất xơ, vitamin C, caroten. So với cam, ớt giàu vitamin C hơn, 100 g ớt cay tươi chứa tới 144 mg vitamin C, đứng đầu trong các loại rau tươi. Liều dùng phù hợp từ 6-12 g/ngày.

Thực tế, nhiều người có thể chịu đựng được sự cay nóng hơn những người khác gấp nhiều lần. Theo Insider, cơ thể mỗi người có sự nhận thức cảm tính khác nhau. Có người cực kỳ nhạy cảm, có người có xu hướng tăng dần cấp độ cay của mình lên.

Ngoài ra, ảnh hưởng văn hóa cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhiều người có cơ hội tiếp cận và ăn những thực phẩm cay nóng thường xuyên từ khi còn trẻ, nên sớm hình thành thói quen ăn cay. Nghiên cứu cho thấy chỉ số vị giác cay được hình thành ngay từ khi còn trong bụng mẹ, biểu hiện bằng việc mẹ bầu ăn cay khi đang mang thai và cho con bú, từ đó trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Hội Đông Y, cho biết chất Capsaicin trong ớt sẽ làm tuần hoàn máu tăng nhanh, khiến tim đập nhanh hơn. Những người mắc các bệnh liên quan tim mạch và mạch máu não, viêm phế quản mãn tính, cao huyết áp không nên ăn ớt. Những người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày, viêm túi mật mãn tính, sỏi mật, trĩ, đau mắt đỏ, viêm giác mạc... cũng không nên tiêu thụ.

Ăn ớt gây cảm giác bỏng rát, cay nồng, viêm, sưng và đỏ. Ăn ớt có thể gây đau ruột, đặc biệt ở những người bị hội chứng ruột kích thích. Bệnh nhân bị viêm túi mật, trĩ ăn ớt sẽ làm bệnh nghiêm trọng hơn. Phụ nữ mang thai và mới sinh ăn cay nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều người bất chấp sức khỏe để kiếm tiền, quảng cáo. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia khuyến cáo nguyên tắc trong ăn uống lành mạnh, bao gồm ăn đủ năng lượng, cân đối các chất, cân đối các bữa trong ngày và đa dạng thực phẩm. Không nên ăn quá cay, hạn chế đồ chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng và đồ chiên, nướng. Mỗi ngày nên bổ sung 500-600 g rau củ quả, 200-300 g trái cây, chỉ ăn no đến 80%.

"Tuyệt đối không bất chấp kiếm tiền, kiếm views mà lơ là sức khỏe", bác sĩ nói.

Thùy An