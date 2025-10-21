Amorim táo bạo thế nào trong trận thắng Liverpool?

Ba quyết định thay đổi nhân sự của Ruben Amorim vấp phải chỉ trích từ người hâm mộ Man Utd, nhưng chiến thắng trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua cho thấy ông đã đúng.

Maguire đánh đầu bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Man Utd trước Liverpool trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: Reuters

Trước chuyến đi tới Anfield, Harry Maguire mới đá chính hai trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, và không lần nào anh chơi trọn 90 phút. Nhiều người đã tin rằng Amorim sẽ chọn trung vệ trẻ và nhanh nhẹn hơn như Leny Yoro để đối phó hàng công tốc độ của Liverpool. Tuy nhiên, Amorim lại đặt niềm tin ở Maguire.

Khi đội hình xuất phát của Man Utd được công bố, bài đăng trên nhóm CĐV "Quỷ đỏ" ở mạng xã hội Reddit thu hút gần 700 lượt bình luận. Bình luận được ủng hộ nhiều nhất thuộc về tài khoản NGMB2, đó là: "Lại không có Yoro. Chết tiệt thật".

"Matthijs de Ligt đá cạnh Maguire là công thức dẫn tới thảm họa, đặc biệt là khi đối đầu với Liverpool gây áp lực tầm cao", là phản hồi của @mohamed_e, được ủng hộ nhiều nhất.

Sau trận, người này sửa lại bình luận bằng cách thêm câu: "Được rồi tôi đã sai, cả hai đều chơi xuất sắc hôm nay".

Maguire đã chơi trận này như thể đây là chung kết cuộc đời. Anh phá bóng giải nguy 8 lần cho Man Utd, rồi hóa người hùng ở phút 84 khi bật cao đánh đầu từ quả tạt của Bruno Fernandes, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Không còn được đeo băng đội trưởng, nhưng Maguire thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng hành động.

"Anh ấy đã trở thành một đội trưởng không cần băng thủ quân", bài viết của Sun Sport sau trận có đoạn. "Với phong độ ấy, Maguire không chỉ đền đáp niềm tin của Amorim, còn mở ra cơ hội hồi sinh sự nghiệp từng tưởng như đã bị chôn vùi".

Ngay sau bàn thắng của Maguire, Fernandes rời sân nhường chỗ cho Kobbie Mainoo, và trao lại băng thủ quân cho trung vệ tuyển Anh. Maguire trở thành đội trưởng tạm thời đến cuối trận. Khi hiệu còi mãn cuộc vang lên, anh gồng người, hét lớn vì hạnh phúc. Các đồng đội cũng nhanh chóng chạy đến chia vui với cựu trung vệ Leicester.

Cầu thủ Man Utd chia vui sau trận thắng Liverpool Cầu thủ Man Utd chia vui sau trận thắng Liverpool.

Nếu Maguire là quyết định táo bạo đầu tiên, thì việc gạt Benjamin Sesko khỏi đội hình xuất phát là canh bạc thứ hai của Amorim. Tiền đạo người Slovenia ghi bàn liên tiếp trong hai trận qua, nhưng Amorim vẫn chọn Matheus Cunha, cầu thủ chưa ghi bàn hay kiến tạo cho đội bóng.

Theo Amorim, lý do là ông không muốn Sesko đấu tay đôi trên không với Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, hai trung vệ cao lớn và mạnh mẽ của Liverpool. Thay vào đó, ông muốn một tiền đạo di chuyển linh hoạt, biết rê bóng kéo giãn hàng thủ đối phương như Cunha.

Trước trận, tài khoản LakersWithHugeL bình luận kiểu mỉa mai: "Dĩ nhiên rồi. Hãy để tiền đạo ghi bàn liên tục dự bị".

Cunha vẫn chưa ghi bàn, nhưng chơi trọn trận đấu và không ngừng kéo bóng để gây rối loạn cho hàng thủ chủ nhà. Fernandes thì nói rằng công lao của tiền đạo Brazil quan trọng, đặc biệt ở những phút cuối. Khi đó, Man Utd bị ép, nên những pha đột phá của Cunha để đem về các quả phạt, giúp đồng đội có thời gian để thở.

HLV Ruben Amorim và Amad Diallo sau khi tiền vệ Bờ Biển Ngà rời sân. Ảnh: Reuters

Quyết định thứ ba của Amorim là trao cơ hội cho Amad Diallo, cầu thủ từng bị coi là quá nhỏ bé với bóng đá Anh. Mùa trước, Amorim dùng hai hậu vệ biên thuần túy trên sân Anfield, đó là Diogo Dalot và Noussair Mazraoui, khiến lối chơi của Man Utd thiếu đột biến. Mùa này, ông để Amad chơi như một hậu vệ tấn công thực thụ.

Chính Amad kiến tạo bàn mở tỷ số, sau đường chọc khe cho Bryan Mbeumo ghi bàn. Suốt trận, Amad cùng Mbeumo biến hành lang phải đội khách thành những mũi khoan, liên tục đâm vào hàng thủ Liverpool. Tiền vệ Bờ Biển Ngà bị thay ra trong hiệp hai, chỉ vì anh đã nhận thẻ vàng trước đó. "Nếu không, Amad chắc chắn đá hết trận", Amorim nói.

Amad chấp nhận rời vị trí ưa thích là tiền đạo cánh, để nhường đất cho Mbeumo. "Một số cầu thủ chạy cánh của Man Utd trước đây thiếu kỷ luật và ích kỷ, còn Amad thì ngược lại", Sun Sport viết, ám chỉ những cầu thủ như Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Marcus Rashford.

HLV Arne Slot thất vọng khi Liverpool thua trận thứ tư liên tiếp. Ảnh: PA

Bên kia chiến tuyến, Arne Slot đã đoán sai ý đồ của đối thủ. Man Utd đánh phủ đầu ngay từ khai cuộc và ghi bàn ở phút thứ hai. HLV người Hà Lan cũng không ngờ rằng sau đó "Quỷ đỏ" phòng ngự đổ bê tông và dùng quá nhiều đường bóng dài. Tỷ lệ chuyền dài của đội khách trận này là 26%, nhiều nhất kể từ trận thắng Arsenal tháng 12/2017.

Vấn đề của Liverpool nằm ở hai trụ cột. Đầu tiên là đội trưởng Virgil van Dijk với pha thúc khuỷu tay làm đồng đội Alexis Mac Allister chấn thương, ít giây trước bàn thua đầu tiên. Trung vệ Hà Lan liên tục cáu gắt, đổ lỗi cho đồng đội thay vì tự xem lại bản thân, như tình huống phá bóng trúng mũi đồng đội Milos Kerkez. "Van Dijk là cầu thủ vĩ đại, nhưng đôi khi tự tin thái quá vào hào quang của chính mình", báo Anh nhận xét.

Mohamed Salah cũng gây thất vọng, với cú sút ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn gần cuối trận. Tân binh Jeremie Frimpong vào thay anh ở phút 85, ngay lập tức gây ấn tượng với quả tạt như đặt vào cấm địa, nhưng Cody Gakpo đánh đầu ra ngoài trong thế thuận lợi.

Liverpool cũng phung phí nhiều cơ hội trong trận này, và chỉ thua sát nút. Vì thế, khó nói Amorim cao tay hơn Slot. Điều dễ thừa nhận hơn chính là HLV người Bồ Đào Nha đã gây dựng lại niềm tin của một bộ phận người hâm mộ Man Utd.

Hoàng An tổng hợp