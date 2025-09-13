Amorim: 'Onana không chịu nổi áp lực ở Man Utd'

AnhHLV Ruben Amorim chỉ ra những vấn đề của thủ môn Andre Onana, khiến anh được đem cho Trabzonspor mượn ở mùa giải 2025-2026.

"Chúng tôi thấy Onana từng chơi một mùa giải rất hay ở Inter", HLV Amorim nói trong họp báo ngày 12/9. "Ai cũng thấy chất lượng của cậu ấy. Nhưng ở Man Utd, mọi chi tiết đều bị soi rất kỹ. Áp lực ở đây khủng khiếp, kể cả với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Đôi khi, cầu thủ cần một sự thay đổi để tìm lại bản ngã".

HLV Ruben Amorim và thủ thành Andre Onana trong một trận đấu trên sân khách của Man Utd năm 2025. Ảnh: PA

Onana gia nhập Man Utd từ Inter Milan với giá 64 triệu USD, hè 2023. Anh được kỳ vọng thay thế David De Gea, sau khi góp công giúp Inter vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, sau hai mùa giải, thủ môn Cameroon để lại nhiều thất vọng hơn thành công.

Đầu mùa này, thủ môn 29 tuổi dính chấn thương đùi sau, trong giai đoạn chuẩn bị. Anh mất suất bắt chính vào tay Altay Bayindir ở ba vòng Ngoại hạng Anh đầu tiên. Khi Man Utd chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp, ban huấn luyện quyết định đẩy Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn một năm. Anh dự kiến ra mắt Trabzonspor trong trận gặp Fenerbahce cuối tuần này.

Amorim cho rằng môi trường mới tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp Onana giải tỏa tâm lý. "Onana chăm chỉ, luôn cố gắng hỗ trợ đồng đội", HLV 40 tuổi nói thêm. "Nhưng có lúc dù sở hữu mọi phẩm chất, cầu thủ vẫn cần rời đi để tái khởi động. Cảm giác đó không chỉ của ban huấn luyện mà còn từ chính Onana".

Onana đổi hình nền Man Utd trên điện thoại sau khi rời đi Onana đổi hình nền Man Utd trên điện thoại sau khi rời đi.

Mùa này, Onana mới chơi đúng một trận, lại là thất bại đáng quên của Man Utd trước đội hạng Tư Grimsby tại Cup Liên đoàn Anh, nơi họ bị loại trên loạt luân lưu. Sau trận đấu đó, "Quỷ đỏ" kịp gượng dậy bằng chiến thắng 3-2 trước đội khách Burnley ở Ngoại hạng Anh, nhưng vấn đề ở hàng thủ vẫn khiến Amorim đau đầu.

Trong thời gian nghỉ cho loạt trận quốc tế, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận ông đã xem lại hàng loạt trận đấu, trao đổi với Giám đốc thể thao Jason Wilcox và CEO Omar Berrada, để tìm cách khắc phục điểm yếu.

Ở vòng bốn, Man Utd phải làm khách trên sân Etihad, gặp Man City cũng không có phong độ cao, lúc 22h30 Chủ nhật, 14/9. Cùng ngày, Onana sẽ đối đầu với Ederson ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai thủ môn này từng là đối thủ ở derby Manchester hai mùa vừa qua.

HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ dùng tân binh Gianluigi Donnarumma bắt chính trước Man Utd. Còn Amorim xác nhận Bayindir sẽ xuất phát thay vì tân binh Lammens.

Hoàng An (theo Daily Mail)