Amorim: 'Mùa này sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác'

AnhHLV Ruben Amorim tự tin Man Utd có thể đánh bại mọi đối thủ, dù thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng một Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi có những cầu thủ đủ khả năng để thắng mọi trận ở Ngoại hạng Anh", Amorim nói sau thất bại tại Old Trafford ngày 17/8. "Đội bóng đã chơi quyết liệt hơn, dám một đối một và pressing tầm cao. Chúng tôi cũng cầm bóng chất lượng hơn. Mùa giải năm nay sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd thua Arsenal 0-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

Mùa trước, dưới sự dẫn dắt của Amorim, Man Utd cán đích thứ 15 - tệ nhất CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Họ thua 19 trận, giành 49 điểm, kém xa nhóm dự Cup châu Âu và thủng lưới tới 62 bàn, nhiều hơn cả một số đội đua trụ hạng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo hè này đã đem lại tốc độ cùng sự sáng tạo cho hàng công. Trong trận đấu hôm qua, Cunha thi đấu nổi bật, có nhiều pha kéo bóng xé toang tuyến giữa của Arsenal và dứt điểm ba lần trúng đích. "Cunha và Mbeumo đem lại nhiều điều bổ ích, giúp đội nhà kiên định với lối chơi kể cả khi bầu không khí rất căng thẳng. Điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong tương lai", Amorim nhận xét, thêm rằng ông rất hài lòng khi các học trò thể hiện tinh thần pressing mạnh mẽ, khả năng cầm bóng chắc chắn.

Man Utd cơ bản chơi phòng ngự ổn hơn mùa trước, nhưng sai lầm của Altay Bayindir khiến vị trí thủ môn tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Trong bàn thua duy nhất của Man Utd, thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ va chạm với William Saliba, đấm sượt bóng, giúp hậu vệ Ricardo Calafiori đánh đầu bồi vào lưới trống.

Amorim cho rằng đội bóng cần học cách đối phó với sự va chạm trong các tình huống cố định. "Ở những quả phạt góc, cầu thủ được phép va chạm rất nhiều", ông nói. "Chúng tôi cũng cần làm tương tự. Thủ môn phải quyết đoán, hoặc bắt bóng, hoặc dứt khoát dùng sức để ngăn đối thủ. Nếu luật cho phép, chúng tôi cũng phải tận dụng".

Matheus Cunha (áo đỏ) đi bóng trước sự đeo bám của Ben White. Ảnh: AP

Chia sẻ quan điểm của ông thầy đồng hương, đội trưởng Bruno Fernandes cho rằng Man Utd đã thể hiện nhiều điểm sáng. "Đây mới chỉ là trận đầu tiên nên chưa thể nói là bước tiến, nhưng chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt", anh nói. "Arsenal không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, còn chúng tôi phòng ngự tốt và tạo ra khá nhiều tình huống nhưng chưa ghi bàn. Đó là điểm cần cải thiện".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng dành lời khen cho hai tân binh Cunha và Mbeumo, và đánh giá cao sự cổ vũ của khán giả tại Old Trafford. "Khi trận đấu kết thúc và chúng tôi đi vào đường hầm, sự ủng hộ ấy đã tiếp thêm hy vọng rằng mùa giải này sẽ khác biệt và tốt đẹp hơn", Fernandes bày tỏ. "Trận tiếp theo rất quan trọng, chúng tôi phải đền đáp cho người hâm mộ".

Fernandes và đồng đội sẽ làm khách của Fulham ở vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8.

Hồng Duy tổng hợp