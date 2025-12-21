Amorim: 'Man Utd không cần 10 năm để vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhThay vì phải chờ một thập kỷ như dự đoán của huyền thoại Alex Ferguson, HLV Ruben Amorim tin rằng Man Utd sẽ sớm trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong vài năm tới.

Trong cuộc phỏng vấn với Press Box PR mới đây, cựu HLV huyền thoại Ferguson cho rằng Man Utd đang rơi vào hoàn cảnh tương tự Liverpool - từng trải qua 30 năm khát danh hiệu VĐQG, và dự đoán đội bóng cũ có thể phải chờ thêm 10 hoặc 11 năm nữa để trở thành nhà vô địch nước Anh. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" đăng quang ở Ngoại hạng Anh là năm 2013 dưới thời Ferguson.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Aston Villa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về phát biểu này, Amorim đáp: "Ông ấy hiểu bóng đá hơn tôi, đặc biệt là bóng đá Anh. Nhưng, tôi không nghĩ Man Utd sẽ mất nhiều thời gian đến vậy để vô địch giải đấu".

HLV Ruben Amorim và các cầu thủ Man Utd sau hòa Bournemouth 4-4 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters

Amorim cho rằng dù chưa biết ai sẽ là HLV của đội bóng trong tương lai, ông vẫn tin Man Utd có thể cạnh tranh chức vô địch trong vài năm tới. "Tôi tin đội bóng sẽ sớm chiến đấu cho danh hiệu. Không phải quá nhiều năm nữa, dù trong bóng đá không thể nói trước điều gì", HLV 40 tuổi nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo này, Amorim đề cập trực tiếp đến các trường hợp của Chido Obi và Harry Amass - những cầu thủ trẻ đã đăng tải hình ảnh mang tính phản ứng sau khi ông đặt câu hỏi về mức độ sẵn sàng của các cầu thủ học viện cho đội một. "Tôi nghĩ đó là cảm giác có đặc quyền đang tồn tại ở CLB này", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết. "Đôi khi những lời nói cứng rắn không phải là điều xấu. Những thời điểm khó khăn cũng không hẳn tiêu cực với cầu thủ trẻ".

Amorim cho rằng việc quá dễ dãi và chỉ dành lời khen không giúp ích cho sự phát triển. "Ngày nay, nhiều cầu thủ sẵn sàng phản ứng ngược lại CLB vì họ cảm thấy mình có quyền làm vậy", ông nói.

HLV Ruben Amorim (trái) và Kobbie Mainoo vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thua Brentford 1-3 trên sân GTech Community, London, Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó thừa nhận Man Utd đang không đạt phong độ mong muốn, nhưng khẳng định ông không thất bại trong việc giữ gìn kỷ luật. "Đôi khi các cầu thủ quên mất ý nghĩa của việc khoác áo Man Utd. Chúng tôi, với tư cách là một CLB, cũng đôi lúc quên mình là ai", ông bày tỏ.

Ngoài ra, Amorim cũng được hỏi về hình ảnh anh trai của Kobbie Mainoo mặc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo" trong trận hòa Bournemouth 4-4 trên khán đài Old Trafford, nhằm ám chỉ việc tiền vệ người Anh ít được ra sân.

"Không phải Kobbie là người mặc chiếc áo đó. Cậu ấy sẽ thi đấu nếu là lựa chọn đúng chuyên môn, chứ không phải vì áp lực bên ngoài", Amorim nói, đồng thời gửi thông điệp tới các cầu thủ trẻ trước những lời khuyên từ các cựu danh thủ như Paul Scholes rằng nên rời CLB nếu không được thi đấu. "Không, hãy ở lại, hãy chiến đấu và vượt qua khó khăn".

Hôm nay, Man Utd làm khách của Aston Villa - CLB thắng 9 trong 10 trận gần nhất và đang đứng thứ ba Ngoại hạng Anh. Amorim cho rằng quá trình chuẩn bị của đội gặp khó, khi Harry Maguire, Matthijs de Ligt vắng mặt vì chấn thương, Casemiro bị treo giò, còn Bryan Mbeumo (Cameroon), Noussair Mazraoui (Morocco), Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) trở về đội tuyển để thi đấu Cup châu Phi.

Hồng Duy (theo ESPN)