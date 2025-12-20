Ferguson: 'Có thể mất 10, 11 năm để Man Utd trở lại đỉnh cao'

AnhDù tin tưởng Ruben Amorim, huyền thoại Alex Ferguson thừa nhận việc tái thiết Man Utd có thể kéo dài 10-11 năm, dựa trên chu kỳ thành công lịch sử của bóng đá Anh.

"Amorim là HLV tuyệt vời, nhưng công việc này không hề dễ dàng", Ferguson nói với Press Box PR tại Bahrain. "Nhìn lại thời của tôi, Liverpool từng thống trị, giành 4 Cup châu Âu, nhưng họ phải mất 31 năm mới vô địch giải đấu quốc nội lần nữa. Chúng ta giờ cũng ở trong tình thế tương tự".

Liverpool từng là đội bóng thống trị ở Anh và châu Âu trong thập niên 1970-1980, với bốn lần vô địch Cup C1 châu Âu/Champions League. Nhưng sau khi vô địch Anh mùa 1989-1990, họ đã trải qua 31 năm chờ đợi trước khi lần nữa trở thành nhà vô địch giải đấu quốc nội, với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020 dưới thời HLV Jurgen Klopp.

HLV Ruben Amorim (trái) trò chuyện với Alex Ferguson trước trận Man Utd gặp Brighton trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 19/1/2025. Ảnh: Man Utd

Ferguson tin Amorim giữa nỗ lực phục hưng Man Utd, nhưng xem việc Liverpool phải trải qua hơn ba thập kỷ mới chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội là minh chứng cho vòng quay thành công lâu dài và khó lường trong bóng đá Anh. "Man Utd cũng ở trong tình thế tương tự Liverpool. Có thể mất 10 năm, 11 năm, bởi chu kỳ ấy. Mọi thứ cần được tính toán cẩn thận, và công tác tuyển dụng phải tốt hơn trước", huyền thoại HLV 83 tuổi nói.

Man Utd trải qua mùa giải 2024-205 ác mộng, khi Amorim được bổ nhiệm giữa mùa và cùng CLB cán đích thứ 15 - tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Sang mùa này, "Quỷ Đỏ" có dấu hiệu cải thiện, hiện xếp thứ sáu với 26 điểm, kém đội đang xếp thứ tư là Chelsea hai điểm.

Ferguson cũng đánh giá cao chiến lược chuyển nhượng mùa hè của Man Utd. Hè 2025, chủ sân Old Trafford chi hơn 250 triệu USD để tuyển mộ ba tiền đạo Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và môn Senne Lammens với 30 triệu USD từ Royal Antwerp. Trong đó, trừ Sesko chưa hòa nhập, ba tân binh còn lại đều chắc suất đá chính.

"Việc bổ sung Lammens đã tạo ra sự khác biệt", Ferguson nhận định. "Cậu ấy còn trẻ, nhanh nhẹn, cao to, kỹ thuật tốt với cả chân và tay, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một cầu thủ truyền cảm hứng. Cả Cunha và Mbeumo đều có vẻ sẽ đóng góp vào sự hồi phục của đội bóng. Man Utd luôn có những cầu thủ truyền cảm hứng trong suốt nhiều năm, và tôi tin những bản hợp đồng này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho đội".

Ferguson là HLV thành công nhất lịch sử Man Utd, từng giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League, trong 27 năm nắm quyền. Sau khi từ chức năm 2013, ông chủ yếu đóng vai trò đại sứ của Man Utd, và hầu như không can thiệp vào chuyên môn tại sân Old Trafford.

Hồng Duy (theo Daily Mail)