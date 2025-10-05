Amorim: 'Man Utd đã chơi như người lớn'

AnhHLV Ruben Amorim khen chủ nhà Man Utd chơi như những người trưởng thành, trong trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

"Trận này những lúc chúng tôi không chơi hay thì vẫn phòng ngự tốt", Amorim nói với BBC Sport sau trận đấu trên sân Old Trafford ngày 4/10. "Chúng tôi chơi tập trung, quyết liệt và tạo ra những thời điểm lấn lướt. Đây không phải màn trình diễn hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh như một đội người lớn".

Amorim đặc biệt khen ngợi thủ môn trẻ Senne Lammens, sau trận ra mắt ấn tượng. Thủ thành 23 tuổi người Bỉ ba lần cứu thua, giúp "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới trận đầu mùa này. "Lammens đã chơi rất tốt", HLV 40 tuổi nói. "Quan trọng là các đồng đội đã giúp cậu ấy trình diễn vững vàng. Lammens trông tự tin, ra vào hợp lý, và xứng đáng được khen ngợi".

HLV Ruben Amorim trao đổi với Mason Mount trong trận Man Utd thắng Sunderland trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: AP

Ở tuyến trên, Benjamin Sesko tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thứ hai tại Ngoại hạng Anh, bằng cú đá bồi cận thành. Anh cũng lần đầu được mừng bàn thắng trước khán giả ở Old Trafford. "Đây là giấc mơ thành hiện thực", Sesko chia sẻ với TNT Sports. "Tôi từng mơ được ghi bàn ở Old Trafford từ khi còn nhỏ, và giờ đã được mãn nguyện".

Trận này, Mason Mount mở tỷ số cho Man Utd sau pha phối hợp 18 đường chuyền liên tiếp. Tiền vệ người Anh cho biết toàn đội hoàn toàn ủng hộ HLV Amorim, trước những tin đồn ông sắp bị sa thải. "Những kết quả vừa qua khiến tất cả đau lòng, nhưng hôm nay là trận đấu quan trọng", tiền vệ 26 tuổi nói. "Đây phải là khởi đầu cho một điều gì đó".

Thắng trận thứ ba liên tiếp trên sân nhà, nhưng Man Utd đang có vấn đề lớn với những trận sân khách. Điều này khiến họ chưa thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ cuối mùa giải 2023-2024.

Sau vòng này, các giải đấu tạm nghỉ cho ĐTQG. Khi trở lại, Man Utd đối diện thử thách thực sự, đó là chuyến làm khách trên sân Liverpool ngày 19/10. "Chúng tôi phải thể hiện được phong độ này khi đá sân khách" Amorim nói. "Đó mới là trách nhiệm thật sự của một đội bóng lớn".

Hoàng An (theo Mirror)