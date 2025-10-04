Amorim trước bờ vực sa thải ở Man Utd

AnhRuben Amorim đang phải chiến đấu để giữ ghế HLV ở Man Utd, khi thái độ ban lãnh đạo CLB đã thay đổi và một số cầu thủ mất niềm tin vào khả năng xoay chuyển cục diện của HLV Bồ Đào Nha.

HLV 40 tuổi đang chịu áp lực lớn trước trận đấu với Sunderland tại Old Trafford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh hôm nay. Amorim chỉ đem lại 9 chiến thắng trong 33 trận ở giải đấu kể từ khi nhậm chức cách đây 10 tháng. Một thất bại nữa có thể khiến sự kiên nhẫn của Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer chạm đến giới hạn.

Dù việc sa thải Amorim trước cuối tháng 10 sẽ khiến Man Utd phải trả hơn 16 triệu USD tiền bồi thường, song nguồn tin từ truyền thông Anh cho biết cái giá của thất bại trong mùa này sẽ còn lớn hơn nếu thành tích đội bóng không sớm được cải thiện.

Amorim trong trận Man Utd thua Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân GTech, London, Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Bản thân nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng thừa nhận thời gian tại vị của ông ở Old Trafford có thể sắp cạn. "Không một ai ở đây ngây thơ cả", Amorim phát biểu trong họp báo ngày 3/10. "Chúng tôi hiểu rằng cần những kết quả tốt để dự án được tiếp tục. Dẫn dắt Man Utd là ước mơ của tôi và tôi muốn tiếp tục chiến đấu vì điều đó. Sẽ đến lúc mọi chuyện trở nên bất khả thi vì đây là một CLB tầm cỡ với nhiều nhà tài trợ và hai chủ sở hữu. Nhưng điều làm tôi đau đớn là thua trận, chứ không phải sợ mất việc. Tôi chỉ sợ mất việc khi phải lo trả hóa đơn, nhưng hiện tại tôi không có cảm giác đó. Tôi chỉ muốn tiếp tục công việc này".

Trận thua Brentford cách đây một tuần đã làm dấy lên những lo ngại mới trong ban lãnh đạo Man Utd, dù trước đó Amorim được cho là vẫn nhận được sự ủng hộ từ ông chủ Ratcliffe. Amorim nói thêm: "Tôi chỉ cần thêm một trận đấu, vì bóng đá là vậy. Chúng tôi thắng, hy vọng sẽ có, và rồi trận tiếp theo sẽ quyết định. Tôi không cần nhiều thời gian, chỉ cần trận đấu tiếp theo. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải thi đấu tốt và giành chiến thắng".

Tiếp Sunderland hôm nay, Man Utd hướng đến việc kéo dài chuỗi bất bại trước các đội mới thăng hạng. Lần gần nhất họ thua một đội bóng mới lên hạng là trước Watford vào tháng 11/2021, trận dẫn đến việc Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Bốn trong số 9 chiến thắng ở Ngoại hạng của Amorim đến từ các trận đấu trước những đội mới thăng hạng như Southampton, Leicester, Ipswich mùa trước và Burnley mùa này.

Tuy nhiên, Sunderland là mối đe dọa đáng gờm khi đang cho thấy sự thích nghi tốt với giải đấu cao nhất nước Anh, giành 11 điểm sau 6 vòng đầu, khởi đầu tốt nhất của một đội bóng mới thăng hạng từ sau West Ham năm 2012. Amorim hiện đang phải tiếp tục đối mặt với áp lực thay đổi hệ thống 3-4-3, sau những phát ngôn từ các cựu danh thủ Man Utd và giới chuyên gia. Tuy nhiên, ông kiên quyết không chuyển sang sơ đồ khác và khẳng định những chỉ trích này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các học trò.

"Man Utd đã chơi với nhiều hệ thống khác nhau trong nhiều năm, và các bạn từng nói về việc thiếu bản sắc, thiếu ý tưởng", ông nói. "Vậy nên vấn đề không nằm ở hệ thống, mà ở những chi tiết nhỏ, cách chúng tôi triển khai trận đấu. Tôi xem các trận đấu, tôi quan sát các buổi tập, tôi hiểu rõ các cầu thủ và công việc của mình, nhiều hơn tất cả các chuyên gia cộng lại. Họ phải xem tất cả các trận ở Ngoại hạng rồi hãy đưa ra ý kiến".

Ông nhấn mạnh: "Tôi là HLV trưởng của một CLB lớn. Lẽ nào truyền thông sẽ quyết định tôi phải làm gì? Không thể có chuyện đó được. Vấn đề lớn nhất của tôi là khi các cầu thủ tin vào những gì truyền thông nói, rằng hệ thống chiến thuật là nguyên nhân thất bại. Tôi phát điên vì điều đó. Tôi đảm bảo với các bạn, các cầu thủ đang bị ảnh hưởng bởi những ý kiến đó vì chúng tôi không thắng trận. Khi thua, bạn sẽ nghi ngờ mọi thứ, từ bản thân, đồng đội, đến HLV".

Nếu thất bại trước Sunderland, áp lực lên Amorim sẽ càng lớn, nhất là ngay trước đợt FIFA Days tháng 10 này, một thời điểm thường được xem là thích hợp nếu một CLB quyết định trảm tướng. Có tin đồn rằng HLV 40 tuổi có thể từ chức trước khi bị sa thải nếu thành tích không cải thiện, nhưng ông khẳng định tương lai của mình nằm trong tay ban lãnh đạo.

"Đó là quyết định của ban lãnh đạo", Amorim nói. "Tôi không thể tự quyết định. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi, và việc thua trận thực sự khó khăn. Cảm giác thất bại khiến tôi và các cầu thủ, đặc biệt là đội ngũ huấn luyện, khổ sở. Nhưng đó không phải là quyết định của tôi. Tôi không thể chấp nhận rời đi mà không nỗ lực hết sức?".

Hà Phương tổng hợp