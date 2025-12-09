Amorim: 'Man Utd cần thắng 20 trận liên tiếp'

AnhHLV Ruben Amorim muốn Man Utd duy trì phong độ ổn định để tạo chuỗi thắng dài, sau khi hạ Wolves 4-1 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi phải liên tục tạo đà", Amorim nói sau trận đấu trên sân Molineux tối 8/12. "Man Utd phải đạt đến vị thế có thể thắng 20 trận liên tiếp. Mỗi trận tiếp theo đều cực kỳ quan trọng. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu đều quan trọng, và chúng tôi phải tập trung để thắng trận kế tiếp".

Trận này, Man Utd dứt điểm đến 27 lần - nhiều nhất dưới thời Amorim tại Ngoại hạng Anh, và tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 4,1. Đội khách một lần thủng lưới, từ bàn gỡ hòa 1-1 của Jean-Ricner Bellegarde, nhưng ghi được bốn bàn nhờ công Bryan Mbeumo, Mason Mount cùng cú đúp của Bruno Fernandes để tạo nên chiến thắng cách biệt nhất từ đầu mùa.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Matheus Cunha trong trận Man Utd thắng Wolverhampton trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, Vương quốc Anh tối 8/12/2025. Ảnh: NBC

Dù vậy, Amorim không cho rằng kết quả này đồng nghĩa với việc Man Utd đã dứt điểm sắc bén hơn. "Chúng tôi khởi đầu rất tốt, ghi bàn rồi để Wolves trở lại", ông nói. "Cuối hiệp một có chút khó khăn, nhưng hiệp hai toàn đội tăng tốc và có nhiều quyết định chuẩn xác. Ghi bốn bàn là tốt, nhưng với số cú sút lớn như vậy, tôi không nghĩ có thể nói đội hiệu quả hơn".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh điều khiến ông hài lòng không phải số bàn thắng, mà là lượng cơ hội tạo ra. "Nếu so với mùa trước, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều", ông cho biết. "Số cơ hội rõ rệt nhiều hơn, số bàn thắng nhiều hơn. Tôi cảm nhận ngay từ đầu rằng nếu không ghi bàn sớm, chúng tôi cũng sẽ thắng".

Matheus Cunha - cựu tiền đạo Wolves - dứt điểm tám lần, nhiều nhất trận. Dù chỉ sút trúng đích một cú, tiền đạo người Brazil ghi dấu ấn ở hai bàn, đó là pha kiến tạo cho Fernandes mở tỷ số và mở ra pha tấn công dẫn đến bàn của Mbeumo.

Amorim tin khả năng di chuyển rộng của Cunha giúp Fernandes và Mount có thêm khoảng trống để tạo khác biệt. "Cậu ấy không phải mẫu số 9 điển hình. Cậu ấy di chuyển liên tục và chúng tôi tận dụng được điều đó", HLV 40 tuổi nói.

Mason Mount mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man Utd. Ảnh: AFP

Trận thắng Wolves giúp Man Utd leo lên thứ sáu Ngoại hạng Anh với 25 điểm, bằng Chelsea, và kém Crystal Palace một điểm. Mason Mount - người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận - xem đây là kết quả quan trọng trong tham vọng giành vị trí trong top 4.

"Chúng tôi thất vọng vì để Wolves gỡ hòa trước giờ nghỉ", tiền vệ người Anh nói. "HLV đã nói một vài điều trong phòng thay đồ và hiệp hai mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi: phải tấn công với mục đích rõ ràng và dứt điểm tốt hơn. Chúng tôi tấn công với sự tự do. Những pha phối hợp trở nên mạch lạc và sắc sảo, đó là những gì chúng tôi có thể làm. Tấn công tốt, phòng ngự cũng gắn kết, không để họ có cơ hội trở lại".

Ở vòng 16, Man Utd tiếp tục đá muộn nhất vào tối thứ Hai 15/12, gặp Bournemouth trên sân Old Trafford.

