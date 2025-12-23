Báo Anh: 'Amorim đối mặt ác mộng vì Fernandes chấn thương'

AnhTờ Daily Mail dự báo bi quan đối với HLV Ruben Amorim và Man Utd sau khi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương.

Trong hiệp một trận thua Aston Villa 1-2 hôm 21/12, Fernandes dính chấn thương gân kheo. Anh cố chơi nốt phần còn lại của hiệp đấu, nhưng không trở lại sau giờ nghỉ giải lao và được thay bằng Lisandro Martinez. Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim xác nhận đội trưởng Man Utd sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Theo Daily Mail, Fernandes có vai trò rất quan trọng do lịch sử ít chấn thương và tỷ lệ thắng cao hơn khi thi đấu. "Amorim phải đối mặt với ác mộng trước Giáng Sinh", tờ báo Anh bình luận.

Bruno Fernandes (phải) dính chấn thương trong trận Aston Villa 2-1 Man Utd ở vòng 17 Ngoại hạng Anh hôm 21/12. Ảnh: AFP

Kể từ khi gia nhập Man Utd vào tháng 1/2020, Fernandes mới chỉ nghỉ ba trận do chấn thương hoặc bị ốm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bỏ lỡ một trận vào tháng 3/2022 do bị cúm và hai trận vì chấn thương đầu gối vào tháng 5/2024.

Phân tích sâu hơn, Man Utd càng có thêm lý do để lo ngại. Trong 292 trận trên mọi đấu trường mà Fernandes đá chính, "Quỷ Đỏ" thắng 51,7%. Thống kê này giảm còn 45,2% khi tiền vệ 31 tuổi vắng mặt hoặc vào sân từ ghế dự bị. Chênh lệch càng lớn hơn khi chỉ tập trung vào Ngoại hạng Anh: 48,6% so với 29,4%.

Trong 308 trận từng chơi cho Man Utd, Fernandes ghi 103 bàn và kiến tạo 93 lần. Tính trung bình, anh cống hiến hai bàn chỉ trong ba trận.

"Chấn thương của Bruno là một cú sốc lớn", hậu vệ Diogo Dalot nói. "Hy vọng tình hình không quá tệ. Giờ là lúc các cầu thủ khác cần bước lên, chứng tỏ mình xứng đáng có mặt trong đội hình và được ra sân nhiều hơn".

Man Utd sẽ tiếp Newcastle vào ngày 26/12 và Wolves ngày 30/12. Sau đó, họ sẽ làm khách hai trận liên tiếp trước Leeds vào ngày 4/1 và Burnley vào ngày 7/1. Nếu chơi tốt, Man Utd có thể gia nhập Top 6 hoặc Top 4. Nhưng nếu thành tích kém khả quan, thầy trò Amorim có thể mất vị trí thứ bảy vào tay Newcastle, Crystal Palace, Everton hoặc Brighton.

Thanh Quý (theo Daily Mail)