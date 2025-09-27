Amorim: 'Không biết Man Utd sẽ thể hiện bộ mặt nào mỗi trận'

AnhHLV Ruben Amorim thừa nhận không biết Man Utd sẽ đá thế nào ở trận gặp Brentford tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, dù vừa giành chiến thắng quan trọng trước Chelsea.

Trong 10 tháng nằm quyền tại sân Old Trafford, Amorim chưa thể giúp Man Utd thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu với Brentford tại sân Gtech Community hôm nay là cơ hội để ông chấm dứt chuỗi thất vọng đó. Vòng trước, Man Utd hạ Chelsea 2-1 trên sân nhà.

"Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ khi họ không biết điều gì sẽ xảy ra ở trận tiếp theo. Ngay cả tôi, HLV trưởng, cũng không thể chắc chắn. Điều tốt nhất là coi mọi trận đấu như trận cuối cùng để mang lại sự khẩn trương cần thiết", Amorim nói ngày 26/9 trong buổi họp báo trước trận gặp Brentford.

HLV Ruben Amorim vui mừng trong trận Man Utd thắng Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, tối 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cảnh báo Brentford, dù đang đứng thứ 17 với 4 điểm, nguy hiểm không kém các đội thuộc nhóm "Big Six". Tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, Man Utd thua 3-4 trên sân của Brentford. "Chúng tôi phải đối xử với Brentford như khi gặp Liverpool hay Arsenal. Nếu không hiểu đúng thời điểm này và cơ hội mình có, chúng tôi sẽ gặp vấn đề lớn", Amorim bày tỏ.

Mùa trước, "Quỷ đỏ" cán đích thứ 15 - tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đồng thời thua Tottenham trong trận chung kết Europa League nên mất luôn vé dự Cup châu Âu.

Theo Amorim, đội bóng phải tập trung cho từng trận thay vì kỳ vọng chuỗi thắng dài. "Tôi không nói về 10 trận thắng liên tiếp, mà là trận thứ hai, rồi thứ ba. Cảm giác sẽ dần thay đổi và điều đó giúp chúng tôi thoát khỏi không khí nặng nề tồn tại suốt thời gian qua", HLV 40 tuổi nói.

Man Utd sẽ vắng nhiều trụ cột, khi Casemiro bị treo giò sau thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea còn Noussair Mazraoui chỉ trở lại sau loạt trận quốc tế tháng 10. Amad Diallo thì được cho nghỉ để lo tang sự gia đình. Amorim khẳng định CLB đang hỗ trợ tối đa để Amad vượt qua giai đoạn khó khăn và quyết tâm chiến thắng để dành tặng học trò.

Trận gặp Brentford cũng là dịp đặc biệt với Bryan Mbeumo - tiền đạo từng khoác áo đội chủ nhà trước khi gia nhập Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Sau 6 trận, tiền đạo người Cameroon ghi hai bàn và gây ấn tượng bằng lối chơi nhiệt huyết.

"Cậu ấy không nói nhiều, nhưng luôn giúp ích cho tập thể. Mbeumo mang đến sự khác biệt so với mùa trước và tôi rất hài lòng", Amorim đánh giá cao tân binh 26 tuổi.

Hồng Duy (theo ESPN)